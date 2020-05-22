الرجل الثاني – أسامة نبيه لـ في الجول: هذا كان سبب اختلافي مع فييرا.. وأخفيت عنه القائمة الإفريقية

ينتبه الكل دائما لدور المدرب والخطة التي يلعب بها وطريقته في اللعب وعلاقته مع اللاعبين والجمهور والإدارة.

لكن في الظل هناك رجل ثاني يقوم بكل شيء ومهمته لا تقل أهمية عن أهمية المدير الفني.. إنه المدرب العام الرجل الثاني في أي جهاز فني.

لذا يقدم FilGoal.com سلسلة جديدة مع الرجل الثاني نستعرض فيها أبرز ما حدث خلال مسيرة المدرب العام في السنوات الأخيرة.

والآن سنستعرض رحلة أسامة نبيه كمدرب عام الزمالك مع البرتغالي جورفان فييرا.

من اللاعب الذي كان يعتبره الجهاز الفني مدربا آخر داخل الملعب؟

أحمد حسن.

موقف حدث في النادي أو بين اللاعبين ولم تخبره للمدرب من أجل مصلحة الفريق؟

قيدنا عددا من اللاعبين في القائمة الإفريقية دون علم فييرا لأنه كان ينوي الرحيل.

لكنه بعد قراره بالبقاء أبلغناه بكل شيء واستفدنا من هؤلاء اللاعبين كثيرا.

قرار اتخذه المدرب ولم تتفق معه فيه؟

بعض اللاعبين قرر قيدهم إفريقيا ولم أتفق معه في هذا القرار.

قرار اتخذه المدرب وتسببت في تغييره وكان شيئا إيجابيا؟

عبد الله سيسيه لم يكن يريد قيده إفريقيا وتسببت في قيده وكان سببا في تأهلنا لدور المجموعات.

أكثر شيء استفدت به من فييرا؟

كيفية الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة حول العمل وليس التركيز على العمل نفسه فقط، فالتفاصيل الصغيرة تمنحك النجاح في العمل.

بمعنى أدق لا تترك أي شيء للظروف أو للصدفة ولا تؤجل أي شيء للغد.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

طالع أيضا

هشام يكن يوضح تصريحاته بشأن "نادي القرن"

هل أراد الأهلي التعاقد مع كابوريا؟

فريق جديد ليايا توريه؟

النجم الساحلي يرد على "طلب الزمالك للاعب كشريدة"

تقرير يوناني يكشف قرار باوك بشأن وردة

حكم إسباني سابق: 90% من الحكام يحبون ريال مدريد