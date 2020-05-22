بعد إصابة 12 لاعبا في لاجونا.. الدوري المكسيكي ينهي مرحلة كلاوسورا بسبب كورونا

أعلن الاتحاد المكسيكي لكرة القدم إنهاء مرحلة كلاوسورا لموسم 2019-2020 بسبب تفشي فيروس كورونا على مستوى الرجال والسيدات.

الاتحاد المكسيكي اتخذ القرار بعدما تعرض 12 لاعبا بصفوف نادي سانتوس لاجونا للإصابة بالفيروس، ولن يتم تحديد بطلا للمرحلة التي توقفت بعد مرور 10 جولات.

وتتبقى 7 جولات من مرحلة الدوري بالإضافة مرحلة الإقصائية النهائية لتحديد البطل بنظام خروج المغلوب لن تُلعب.

وتحدد كل من كروز أزول متصدر الترتيب وكلوب ليون وصيفه للتأهل لدوري أبطال الكونكاكاف 2021 من مرحلة كلاوسورا.

علما بأن مونتييري وكلوب أمريكا تأهلوا عن مرحلة أبرتورا 2019.

أما بالنسبة لنظام الهبوط واحتساب نظام متوسط النقاط فأنه سيتم احتسابها وفقا للمباريات التي أقيمت وإدراجها مع نتائج الموسم المقبل.

ولن يهبط أي فريق الموسم الجاري بعدما استبعد فريق فيراكروز من المسابقة في وقت سابق بسبب مشاكل النادي المالية.

الموسم الجديد

موسم 2020-2021 سيبدأ بعدما تحصل الأندية على بروتكول طبي لبدء التدريبات في الأسبوع الأول من يونيو.

ولم تحدد موعد بداية المسابقة في انتظار توصيات وزارة الصحة، وقد يبدأ في أغسطس المقبل دون حضور جماهيري.

الدوري المكسيكي توقف 15 مارس الماضي، بينما وصلت عدد الحالات في البلاد إلى ما يقارب 60 ألف.

video:1

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا

هشام يكن يوضح تصريحاته بشأن "نادي القرن"

هل أراد الأهلي التعاقد مع كابوريا؟

فريق جديد ليايا توريه؟

النجم الساحلي يرد على "طلب الزمالك للاعب كشريدة"

تقرير يوناني يكشف قرار باوك بشأن وردة

حكم إسباني سابق: 90% من الحكام يحبون ريال مدريد