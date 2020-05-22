عزمي مجاهد يبرهن على العلاقة المحترمة تاريخيا بين الأهلي والزمالك بموقفين

الجمعة، 22 مايو 2020 - 18:27

كتب : FilGoal

حلمي زامورا

برهن عزمي مجاهد عضو أسطورة الزمالك في كرة الطائرة على علاقة الأهلي والزمالك المحترمة تاريخيا.

وقال عزمي مجاهد في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "كنا في تكريم داخل الأهلي بعد اختيارنا ضمن أفضل 10 رياضيين، وكان صالح سليم وقتها قد نجح في انتخابات الأهلي لأول مرة".

وأضاف "حلمي زامورا طلب مني إخبار صالح سليم بأنه سيزوره في اليوم التالي داخل النادي الساعة 7 مساء لتهنئته. قلت لصالح سليم فقال لي قل لكابتن حلمي هو الكبير وأنا اللي من سأزوره غدا. وبالفعل صالح سليم زار نادي الزمالك في اليوم التالي".

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مجاهد أتبع "الواقعة الثانية كانت في انتخابات اتحاد الكرة بين حلمي زامورا وحسن عبدون".

وأتم "حسن حلمي طلب مني إخبار صالح سليم بإنه سيزوره. فرد صالح سليم بإنه سيقف مع حسن حلمي طبعا ولو مافيش حسن حلمي يبقى مافيش كورة".

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