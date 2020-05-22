مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: لم ندخل مفاوضات للتعاقد مع لاعب أو رحيل آخر

كشف مصدر مسؤول داخل نادي الإسماعيلي، بإن فريقه لم يدخل مفاوضات لضم لاعب أو رحيل آخر حتى الآن.

وقال المصدر في تصريحات لـFilGoal.com: "ما يحدث كله اجتهادات وتوقعات من البعض تجاه انتقال لاعب من النادي أو السعي للتعاقد مع آخر".

وتابع "لم نفكر في الكثير من الأسماء المطروحة على الساحة، خاصة وأن بعضها لا يلعب بشكل منتظم مع فريقه أو لرغبة ناديه في الحصول على مبالغ كبيرة مقابل الاستغناء عنه".

المصدر أضاف "النادي يضع سقفا معينا لإتمام التعاقد مع أي لاعب، ولن يزيد عنه".

وأكمل "أما عن الرحيل، فقد سبق وأكدت عدم التخلي عن أي لاعب يحتاجه الفريق ولن يكون وسيستمر الكل طالما يحتاجهم للحصول على بطولة".

المصدر استمر "لم نحدد صفقات تبادلية مع بعض الأندية، خاصة الكبيرة كما تردد وحددته بعض الاجتهادات".

وأتم "ما زلنا ننتظر مصير الدوري حتى نبدأ خطواتنا، إما لاستكمال الدوري أو الاستعداد لموسم جديد وبعدها تأتي مسيرة التعاقدات وغيرها من فترة الانتقالات".

الإسماعيلي يحتل المركز التاسع في ترتيب الدوري المصري قبل التوقف برصيد 22 نقطة، فيما بلغ نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال (البطولة العربية) وفاز ذهابا بهدف، فيما تأجل لقاء الإياب أمام الرجاء البيضاوي بسبب فيورس كورونا.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا

هشام يكن يوضح تصريحاته بشأن "نادي القرن"

هل أراد الأهلي التعاقد مع كابوريا؟

فريق جديد ليايا توريه؟

النجم الساحلي يرد على "طلب الزمالك للاعب كشريدة"

تقرير يوناني يكشف قرار باوك بشأن وردة

حكم إسباني سابق: 90% من الحكام يحبون ريال مدريد