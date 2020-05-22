كومباني: لهذا أرى فان دايك أفضل مدافع في تاريخ الدوري الإنجليزي

برر فينسنت كومباني قائد مانشستر سيتي السابق اختياره لفيرجيل فان دايك لاعب ليفربول كأفضل مدافع في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

فيرجيل فان دايك النادي : ليفربول

وقال البلجيكي في حواره مع BBC:"قلت ذلك لأن ليفربول كان فريقا عظيما قبل قدوم فان دايك، لكنهم كانوا دائما متذبذبين".

وواصل "لم أشعر أبدا بالقوة التي ظهروا عليها هذا الموسم. صعب جدا وجود لاعب لديه هذا التأثير الكبير على فريق. لقد أعاد الطريقة القديمة للدفاع بصبغة عصرية، وأنا أحترم ذلك".

وأتم "ما يفعله بسيطا لكن مؤثرا جدا. إنه فن أحترمه".

رغم أن كومباني توج بلقب الدوري في الموسم الماضي الذي كان الأخير له مع سيتي، إلا أن فان دايك نال جائزة أفضل لاعب في البطولة.

قبل أن يصبح الهولندي وصيفا لليونيل ميسي في جائزة أفضل لاعب في العالم.

وتوج فان دايك مع ليفربول العام الماضي بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وليفربول على بعد 6 نقاط من التتويج بلقب الدوري الأول منذ موسم 1989-1990.

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