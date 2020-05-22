كومباني: لهذا أرى فان دايك أفضل مدافع في تاريخ الدوري الإنجليزي

الجمعة، 22 مايو 2020 - 14:20

كتب : FilGoal

فان دايك - ليفربول - مانشستر يونايتد

برر فينسنت كومباني قائد مانشستر سيتي السابق اختياره لفيرجيل فان دايك لاعب ليفربول كأفضل مدافع في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

فيرجيل فان دايك

النادي : ليفربول

وقال البلجيكي في حواره مع BBC:"قلت ذلك لأن ليفربول كان فريقا عظيما قبل قدوم فان دايك، لكنهم كانوا دائما متذبذبين".

وواصل "لم أشعر أبدا بالقوة التي ظهروا عليها هذا الموسم. صعب جدا وجود لاعب لديه هذا التأثير الكبير على فريق. لقد أعاد الطريقة القديمة للدفاع بصبغة عصرية، وأنا أحترم ذلك".

أخبار متعلقة
"10 أندية في رابطة الكرة الإنجليزية قد تشهر إفلاسها خلال الأسابيع المقبلة" لاعب سوالوز الجنوب إفريقي: الأهلي عرض مبلغا كبيرا لضمي قبل أكثر من 16 عاما أرتورو فيدال.. الملك المحارب وكيل حكيمي: إنتر لم يطلب اللاعب

وأتم "ما يفعله بسيطا لكن مؤثرا جدا. إنه فن أحترمه".

رغم أن كومباني توج بلقب الدوري في الموسم الماضي الذي كان الأخير له مع سيتي، إلا أن فان دايك نال جائزة أفضل لاعب في البطولة.

قبل أن يصبح الهولندي وصيفا لليونيل ميسي في جائزة أفضل لاعب في العالم.

وتوج فان دايك مع ليفربول العام الماضي بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وليفربول على بعد 6 نقاط من التتويج بلقب الدوري الأول منذ موسم 1989-1990.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا

هشام يكن يوضح تصريحاته بشأن "نادي القرن"

هل أراد الأهلي التعاقد مع كابوريا؟

فريق جديد ليايا توريه؟

النجم الساحلي يرد على "طلب الزمالك للاعب كشريدة"

تقرير يوناني يكشف قرار باوك بشأن وردة

حكم إسباني سابق: 90% من الحكام يحبون ريال مدريد

فان دايك
نرشح لكم
أخر الأخبار
اختفوا في ظروف غامضة - أحمد بوجي.. من خليفة عمرو زكي في الزمالك للاعتزال قبل الـ30 19 دقيقة | الدوري المصري
في الجول يكشف.. ترتيبات اللجنة الأولمبية المصرية لعودة النشاط الرياضي 57 دقيقة | مصر
معلق في الجول - محمد بركات: عن لحظات سعادة تاريخية بصوته لا تنساها جماهير الأهلي والزمالك ساعة | الدوري المصري
كومباني: لهذا أرى فان دايك أفضل مدافع في تاريخ الدوري الإنجليزي 2 ساعة | أوروبا
"10 أندية في رابطة الكرة الإنجليزية قد تشهر إفلاسها خلال الأسابيع المقبلة" 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
لاعب سوالوز الجنوب إفريقي: الأهلي عرض مبلغا كبيرا لضمي قبل أكثر من 16 عاما 3 ساعة | إفريقيا
أرتورو فيدال.. الملك المحارب 3 ساعة | حكايات في الجول
وكيل حكيمي: إنتر لم يطلب اللاعب 4 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وكيل صلاح يرد على تصريحات هاني رمزي بخصوص "عرض ريال مدريد" 2 محمد زيدان: تعجبت مما فعله أبو تريكة.. وجيلنا أقوى كثيرا من الجيل الحالي 3 بيان ناري من لاريسا بعد التعدي على وردة: عودة المشردين تجار المخدرات.. عمرو تحت حمايتنا 4 طارق حامد لـ في الجول: أنا بخير لا تقلقوا
قد ينال إعجابك