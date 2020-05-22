وكيل حكيمي: إنتر لم يطلب اللاعب

نفى أليخاندرو كامانو وكيل أعمال أشرف حكيمي اللاعب المعار من ريال مدريد إلى دورتموند أن يكون إنتر ميلان طلب التعاقد مع الظهير الأيمن.

أشرف حكيمي النادي : بوروسيا دورتموند إنتر ميلان

وقال كامانو في حوار مع جريدة الصحيفة المغربية:"لا يوجد عرض من إنتر ميلان. سنعود إلى مدريد في نهاية الموسم".

وواصل "أشرف سيكون أفضل لاعب في العالم في مركزه".

ولا يمانع حكيمي (21 عاما) العودة للمشاركة مع ريال مدريد مثلما صرح في مارس الماضي.

وتنتهي إعارة اللاعب إلى دورتموند بنهاية الموسم الجاري.

وشارك حكيمي في 38 مباراة بالموسم الحالي مع دورتموند وسجل 7 أهداف وأرسل 10 تمريرات حاسمة.

وكان حكيمي أساسيا مع دورتموند يوم السبت الماضي مع استئناف الدوري الألماني بسحق الأخير لشالكه 4-صفر.

وتوقفت البطولة في مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا قبل أن تستأنف الأسبوع الماضي.

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