كابيللو: بقاء لاوتارو في إنتر أفضل من دكة برشلونة

الجمعة، 22 مايو 2020 - 12:25

كتب : FilGoal

لاوتارو

نصح فابيو كابيللو مدرب ميلان وريال مدريد الأسبق لاوتارو ماريتينز نجم إنتر ميلان أن البقاء مع الأخير أفضل من الانتقال إلى برشلونة.

لاوتارو مارتينيز

النادي : إنتر ميلان

وقال كابيللو لصحيفة El Larguero:"لاوتارو لاعب جيد جدا".

وواصل "لديه كل شيء، قدرات عديدة، تحركات سريعة جدا، ويجيد التصويب على المرمى".

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واستمر كابيللو "الذهاب لبرشلونة واللعب بشكل أساسي في وجود لويس سواريز سيكون شيئا صعبا. أعتقد الأفضل أن تلعب أساسيا في إنتر بدلا من الجلوس على دكة بدلاء برشلونة".

وتشير تقارير إلى رغبة برشلونة في التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني الذي قد يدخل في صفقة تبادلية بين النادي الإسباني وفريق إنتر ميلان.

وشارك اللاعب الأسبق لنادي راسينج الأرجنتيني في 31 مباراة بالموسم الحالي مع إنتر وسجل 16 هدفا وأرسل 4 تمريرات حاسمة.

وانضم لاوتارو إلى إنتر في 2018 مقابل 25 مليون يورو.

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