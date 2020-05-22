كلوب: لم أشعر بالراحة بارتداء قميص وجينز.. وجوارديولا الأكثر أناقة

فسر يورجن كلوب مدرب ليفربول لماذا يرتدي زيا رياضيا باستمرار خلال مباريات فريقه، بخلاف معظم المدربين الذين يظهرون أمام الكاميرات بحلل رسمية.

وقال الألماني في حواره مع صحيفة جارديان الإنجليزية:"كنت لاعبا وفي اليوم التالي أصبحت مدربا. في غرفة الملابس كان يوجد بدلة رياضية تعود للشخص السابق. لم يكن حجمها مناسبا لي. كنت مركزا على المباراة. لم أفكر أبدا كيف سأبدو".

وواصل كلوب (52 عاما) "أعرف أن الأمر ليس لطيفا لأننا نعمل في العلن، لكن بعد انتقال لدورتموند قلت في نفسي: ربما علي أن أتغير. ارتديت فترة جينز وقميص، لكن لم أشعر بالراحة، هذا لا يعني أنها ملابس سيئة".

واستمر "أعتقد أن المدرب الأكثر أناقة هو بيب جوارديولا (مدرب مانشستر سيتي)، كل شيء يرتديه يبدو مثاليا عليه. لا يرتدي بدلة، بل ملابس عادية. عليك أن تكون نفسك كمدرب. لكن ذلك لا يناسبني، مهم أن تفعل الصحيح بالنسبة لك لأنه بغض النظر عن قدوتك لا يمكنك فعل الأشياء نفسها".

وأضاف "أحب رؤية روح وشخصية المدرب في الفريق. جوارديولا مرة أخرى، ترى فريقا وتقول: يا للهول، هذا إما جوارديولا أو شخص عمل معه، لكن لا يمكنك أن تكون مثله تماما. الملابس جزء من شخصيتنا. ارتد ما تريد، لكن لا تجعل الأمر أهم شيء. في النهاية الأهم هو اللعبة، لكن لا تقلق، قد تكون بطلا للعالم سواء ترتدي بدلة عادية أو بدلة رياضية. عليك فقط أن تكون مرتاحا".

بعد توقف المباريات والتدريبات منذ مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا، استأنف ليفربول تدريباته تمهيدا لإمكانية استكمال الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتاج ليفربول لست نقاط فقط للتتويج رسميا بالبطولة التي لم يفز بها منذ موسم 1989-1990.

وفاز كلوب مع ليفربول في 2019 بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

ونال الألماني جائزة أفضل مدرب في العالم.

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