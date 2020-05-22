معلق في الجول - محمد بركات: عن لحظات سعادة تاريخية بصوته لا تنساها جماهير الأهلي والزمالك

"اسألوا عنه العزيز جوجل والداهية يوتيوب والفيلسوف فيسبوك والماكر تويتر، اسألوا عن الأهلي وعن روائع الأهلي وإبداعات الأهلي.. الأهلي رهيب يا سادة والأهلي زي العادة يسجل في ملعب رادس".

"أوناااااجم يسدد والتعادل والتعادل.. أي صاروخ هذا أي كورة هذه.. أوناجم يرد وإذا كان الترجي سجل عن طريق بن غيث الجزائري، الزمالك يسجل التعادل عن طريق المغربي أوناجم. قذيفة من مسافة بعيدة من أوناجم تعادل الكفة والفريق الزملكاوي يرجع للمباراة".

بهذه التعليقات الشهيرة ارتفع صوت المعلق الليبي محمد بركات على أهداف تاريخية وانتصارات هامة للأهلي والزمالك في بطولات إفريقيا.

مباريات هامة ومصيرية تجمع باستمرار الأهلي والزمالك مع فرق تونسية أو مغربية أو جزائرية في بطولات إفريقيا، لذلك تذهب مهمة التعليق على هذه المواجهات الجماهيرية العربية لمعلق من بلد عربي محايد.

ليأتي حظ المعلق الليبي الشهير محمد بركات، للتعليق على مباريات تاريخية ستظل محفورة في أذهان جماهير الأهلي والزمالك لما حققه خلالها قطبي الكرة المصرية من انتصارات رائعة.

والأبرز في هذه المباريات كان صوت حفيد عمر المختار محمد بركات، الذي ارتفع مع كل هدف للأهلي أو الزمالك بتعليقات رائعة تتذكرها الجماهير حتى الآن.

معلق في الجول.. سلسلة يقدمها لكم FilGoal.com لمجموعة من الحوارات مع كبار معلقي كرة القدم في مصر والوطن العربي.

وضيف هذه الحلقة هو محمد بركات المعلق الرياضي الليبي.

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محمد بركات أو كما يطلق عليه زملائه "بنك المعلومات" لما يملكه من معلومات كروية ورياضية كثيرة عبر التاريخ، يتحدث مع FilGoal.com عن مباريات لا ينساها علق عليها للفرق المصرية، وأيضا عن أساطيره المفضلة في الكرة المصرية والعربية والعالمية ونصيحته للنجم محمد صلاح وغيرها من الأمور.

وإليكم حوار FilGoal.com مع المعلق الليبي محمد بركات.

**من اللاعب العربي الذي كان قادرا على تحقيق نجاحات عالمية أكبر بفضل موهبته؟

بعض اللاعبين العرب الذين تركوا بصمة مع فرقهم الأوروبية مثل رابح ماجر في الثمانينيات مع بورتو البرتغالي والذي حقق معه لقب دوري أبطال أوروبا عام 1987 بهدفه الشهير في مرمى بايرن ميونيخ الألماني.

رابح ماجر كان هو العربي الوحيد الذي توج بلقب هذه البطولة إلى أن جاء عام 2017 وتوج ريال مدريد باللقب ومعه المغربي أشرف حكيمي لكنه لم يكن عنصرا فعالا مع الفريق ولا يشارك.

وفي 2019 كان الحدث هو محمد صلاح الذي ساهم في فوز ليفربول بلقب دوري الأبطال وسجل هدفا في النهائي أمام توتنام.

اللاعبين العرب على مستوى أوروبا هناك بعض الأسماء التي فرضت نفسها مع الفرق التي لعبت لها وأكدت تواجدها في التشكيل الأساسي مثل هاني رمزي في التسعينيات مع كايزر سلاوترن وفيردر بريمن في ألمانيا، والمغربي نور الدين نايبت مع ديبورتيفو لاكورونيا في الدوري الإسباني.

وأيضا التونسي حاتم الطرابلسي مع أياكس أمستردام.

لكن يعتبر من ترك بصمة في السنوات الأخيرة محمد صلاح مع ليفربول خلال دوري الأبطال والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وأيضا رياض محرز الذي فاز بالدوري الإنجليزي مع ليستر سيتي ثم التتويج بكل الألقاب المحلية الممكنة مع مانشستر سيتي.

**خطأ محرز الوحيد

الخطأ الوحيد لمحرز هو اختيار مانشستر سيتي للانتقال له بعد ليستر سيتي.

لأن سيتي يلعب بطريقة مختلفة عن ليستر ويعتمد على تقارب الخطوط والاستحواذ والكرة الجماعية وهذا يشكل صعوبة وعائق على محرز الذي يفضل المساحات الشاغرة.

وإذا كان محرز انتقل لصفوف أرسنال أو توتنام كان سيصبح النجم الأول للفريق.

تبقى لمحرز فرصة إثبات الذات وتأكيد أحقيته كلاعب أساسي مع الفريق خلال المواسم المقبلة وذلك في حالة رحيل أبرز نجوم الفريق بسبب العقوبة الأوروبية الموقعة على النادي.

وعلى هذا الأساس قد نرى محرز أساسيا مع مانشستر سيتي باستمرار ومن ثم سيتألق كثيرا.

**من هو اللاعب العربي الأنجح في الكرة العالمية؟

رابح ماجر ومحمد صلاح.

ماجر كان مهاجما أنيقا وصاحب أهدافا حاسمة.

أما صلاح ماكينة تهديفية، ودخل في منظومة ليفربول على مستوى صناعة وإحراز الأهداف وحقق أرقاما رهيبة.

وهذا الثنائي فرض نفسه ووصل لمستوى العالمية في كرة القدم الأوروبية.

**من هو اللاعب العربي القادر على الاحتراف والتألق في أوروبا خلال الفترة الحالية؟

بالنسبة للمتواجدين في الأندية العربية الكبيرة حاليا لا أتصور أن هناك أي لاعب قادر أن يتألق لأن الاحتراف يحتاج لعدة عوامل.

أن تنجح في أوروبا يجب أولا كلاعب أن تحترف في سن صغير ويكون لك إرادة وعزيمة وصبر وهدف يضعه اللاعب ضمن حساباته.

وأعتقد أن اللاعبين المتواجدين في الأندية العربية الكبيرة الآن من الصعب انتقالهم لأوروبا أيضا لارتفاع معدل أعمارهم.

ولا أتصور أن هناك لاعب عربي على الساحة قادرا على الاحتراف والتألق في سماء الكرة الأوروبية خلال الفترة الحالية.

ولكن كان هناك لاعبين إذا انتقلوا إلى أوروبا في سن صغير كانوا سيتألقون مثل عمر السومة ويوسف المساكني.

الاحتراف يجب أن يكون في سن صغير مثلما حدث في تجربة محمد صلاح، وهي تجربة ملهمة لكل اللاعبين العرب نظرا لأنه انتقل من الدوري المصري إلى بازل السويسري ثم تشيلسي ومنه إلى فيورنتينا ثم روما وأخيرا يواصل التألق مع ليفربول.

**من هو أفضل لاعب في تاريخ الكرة العالمية؟

دييجو أرماندو مارادونا.

**أفضل مدير فني في تاريخ الكرة العالمية؟

الاختيار صعب، ولكن أستعين بالمقولة الشهيرة لكل زمان دولة ورجال.

هناك عدة أسماء كانت لها فلسفة في كرة القدم وابتكروا أساليب جديدة مثل الإنجليزي فيك بوكنجهام الذي اخترع الكرة الشاملة.

المدرب الإنجليزي فيك بوكنجهام

أيضا الأرجنتيني هيلينيو هيريرا الذي أبدع في الستنينيات مع إنتر ميلان.

المدرب الأرجنتيني هيلينيو هيريرا

وأريجو ساكي الذي أبدع في تطبيق الضغط العالي في إيطاليا.

ولكن اليوم العالم يتكلم بلغة جوارديولا والتيكي تاكا وعبقرية يورجن كلوب.

وأنا أرى هناك عدة عباقرة على مستوى التدريب ولا يوجد مدرب هو الأفضل بشكل مطلق في التاريخ.

**أفضل 5 لاعبين عرب في الوقت الحالي؟

محمد صلاح نجم ليفربول ورياض محرز نجم مانشستر سيتي.

إسماعيل بن ناصر نجم منتخب الجزائر ولاعب ميلان الإيطالي، ومواطنه رامي بنسبعيني ظهير أيسر بوروسيا مونشنجلادباخ.

وأشرف حكيمي لاعب بوروسيا دورتموند ومنتخب المغرب.

**أفضل 5 لاعبين في العالم في الوقت الحالي؟

بالتأكيد ميسي ورونالدو الأول والثاني.

نيمار وكيليان مبابي. وكيفين دي بروين.

**أفضل لاعب في تاريخ الكرة المصرية؟

الكرة المصرية بها الكثير من الأساطير ولكن يبقى محمود الخطيب هو أفضل لاعب في تاريخ مصر.

**أسطورتك المفضلة في الكرة العربية؟

منذ صغري وأنا أحب مشاهدة الفنان، لخضر بلومي نجم الكرة الجزائرية في الثمانينيات.

**أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم الخليجية؟

هناك الكثير من اللاعبين تألقوا في الكرة الخليجية ولكن كلاعب متكامل في الملعب هو يوسف الثنيان لاعب منتخب السعودية والهلال.

**إذا كنت مكان محمد صلاح هل تنصحه بالاستمرار مع ليفربول أم الرحيل؟

بالنسبة لي يبقى مع ليفربول لأنه دخل سريعا في أجواء الفريق وتألق مع المجموعة وتأقلم سريعا وأصبح عنصرا هاما.

ومغادرة ليفربول قد يكلف صلاح كثيرا مثلما حدث مع كوتينيو.

وهناك أمثلة كثيرة مثل رحيل أندري شيفيتشينكو من ميلان والانتقال إلى تشيلسي وانتقال كاكا من ميلان إلى ريال مدريد وقبل ذلك أيان راش رحل من ليفربول إلى يوفنتوس ولم يجد نفسه في الملاعب الإيطالية.

ونصيحتي له الاستمرار ومواصلة مشواره مع ليفربول.

**إذا كنت مكان رياض محرز هل تنصحه بالاستمرار مع مانشستر سيتي أم الرحيل؟

لن نعود للوراء، هو الآن مع مانشستر سيتي ولكن قبل الانتقال له كان من الممكن أن يختار فريقا أفضل مثل أرسنال.

ولكني أرى إذا رحلت مجموعة من اللاعبين عن مانشستر سيتي مثل دي بروين وأجويرو بسبب العقوبة على النادي سيفتح المجال أمام تألق محرز وسيصبح نجم الفريق.

لذلك أعتقد أن استمراره أفضل وهذا ظهر في غياب ليروي ساني للإصابة هذا الموسم والذي أصبح على وشك الرحيل عن الفريق السماوي.

وأتصور أن المكان الأساسي في تشكيل مانشستر سيتي أصبح قريبا لمحرز.

**ما هي أفضل مباراة علقت عليها ولا تنساها أبدا بشكل عام؟

الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في الدور الثاني من الدوري الإسباني لعام 2017 وانتهت المباراة بفوز برشلونة 3-2 في ملعب سنتياجو برنابيو.

كذلك دربي الرور بين بوروسيا دورتموند وشالكه في موسم 2017/2018 عندما تقدم دورتموند في الشوط الأول برباعية دون رد في ملعب سينجال إيدونا بارك.

قبل أن يقلب شالكه الطاولة ويسجل 4 أهداف في الشوط الثاني ويتعادل.

ولكن المباراة التي لا تنسى في عام 2009 علقت على من الملعب على لقاء مارسيليا وليون في الدوري الفرنسي وانتهت بالتعادل 5-5.

**ما هي أفضل مباراة علقت عليها لأي فريق مصري ولا تنساها؟

من المباريات التي علقت عليها للفرق المصرية ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2017 الأهلي والترجي لقاء العودة في ملعب رادس.

وحينها قلت الجملة الشهيرة الأهلي يا سادة "اسألوا عنه العزيز جوجل والداهية يوتيوب والفيلسوف فيسبوك والماكر تويتر" وذلك بعد تسجيل جونيور أجايي هدف الفوز للمارد الأحمر.

أيضا علقت في الموسم الحالي على مباريات عديدة مثل الأهلي والنجم الساحلي في المجموعات.

وكذلك مباراة الزمالك وفوزه الكبير على الترجي 3-1 في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال على استاد القاهرة.

وقبل سنوات علقت على مباراة الوداد المغربي ضد الأهلي في المغرب وفاز الأحمر بهدف المدافع رامي ربيعة.

**من اللاعب المصري والعربي الذي كنت تتمنى التعليق على مباريات له؟

بالتأكيد هما محمود الخطيب ونجم الجزائر لخضر بلومي.

**هل اللاعب الليبي قادرا على الاحتراف في أوروبا خلال الفترة الحالية؟

اللاعب الليبي ذو موهبة كروية كبيرة والكل أشاد به ولكن يواجه أزمة في النشأة بسبب الأوضاع في ليبيا.

وأيضا اللاعب الليبي مازال لا يوجد لديه ثقافة الاحتراف التي تتطلب التحلي بالصبر والعزيمة ولكن إذا تحلى بالإرادة سيقدم نفسه في الملاعب الأوروبية.

**من هو خليفة الأسطورة طارق التائب؟

اللاعب الليبي الحالي القادر على استلام الراية من الأسطورة طارق التائب هو حمدو الهوني نجم الترجي التونسي الفائز مع الفريق بدوري أبطال إفريقيا.

والذي شارك في كأس العالم للأندية في الدوحة وسجل هاتريك أمام السد القطري كأول لاعب عربي يسجل هاتريك في مونديال الأندية.

إلى أي مدى الجيل الحالي لمنتخب ليبيا قادرا على تحقيق الإنجازات؟

لدينا مجموعة مميزة من اللاعبين المحترفين في الدوري الأمريكي والبرتغالي والتونسي والمغربي وأيضا الثلاثي المحترف في الدوري المصري مفتاح طقطق مع النادي المصري ومحمد الترهوني لاعب سموحة وأنيس سالتو مع الاتحاد السكندري.

الأزمة التي تواجه منتخب ليبيا هي الأوضاع في البلاد وعدم الاستقرار ولكن إذا تواجد الاستقرار كنا سنشاهد تألق هذا الجيل.

وأنا أثق أن هذا الجيل قادرا على التأهل لبطولة الأمم الإفريقية بعدما أصبحت تضم 24 منتخبا.

فهم قادرون على التحرر وحمل شعلة الأمل لجماهير ليبيا.

**أخيرا.. كيف تستعد قبل الدخول إلى كابينة المعلق لتولي مهمة التعليق على أي مباراة؟

بفضل الله أملك الكثير من المعلومات الكروية عبر كل الأزمنة. وإذا تحدثت معي عن أي معلومة في كرة القدم في أي وقت أو تاريخ سابق سوف أتذكرها.

لذلك عندما أذهب للتعليق على أي مباراة لا أعتمد على قراءة المعلومات من الورق لأنني أتذكرها جيدا.

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