تقرير: الدوري الإسباني يعود 12 يونيو.. ودربي في أول لقاء

الخميس، 21 مايو 2020 - 20:50

كتب : FilGoal

شعار الدوري الإسباني

تحدد الـ12 من يونيو موعدا لاستئناف الدوري الإسباني مجددا بعدما توقف منتصف مارس الماضي إثر تفشي فيروس كورونا.

وحسبما ذكرت إذاعة "كادينا كوب" الإسبانية اليوم الخميس في تقرير لها فإن الدوري الإسباني سيعود بلقاء يجمع بين إشبيلية وريال بيتيس.

يأتي ذلك تأكيدا لما نشرته إذاعة "كادينا سير" وصحيفة "دياريو آس" الإسبانيتين في وقت سابق بأن رابطة الدوري تهدف لعودة الباريات منتصف يونيو على أن تُستكمل المباريات الـ11 المتبقية وينتهي الموسم في منتصف يوليو.

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وقال المدير الرياضي لإشبيلية مونشي: "لا يوجد طريقة أفضل من العودة للدوري سوى بهذا الدربي".

وأتم "سيكون هذا الدربي حافز كبير للجميع إذ أن الكل يتطلع لعودة كرة القدم وستكون تلك المباراة الأولى رائعة".

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