فينالدوم: كان من الصعب التوقف عن خوض المباريات بعد مواجهة أتليتكو مدريد

قال جورجينيو فينالدوم لاعب وسط ليفربول إنه يشعر بسعادة بالغة بعد العودة للتدريبات الجماعية مرة أخرى، خاصة وأن آخر مباراة خاضها الفريق كانت ضد أتليتكو مدريد، والتي تسببت في توديعه لدوري الأبطال.

وصرح الهولندي لموقع ناديه: "كنت أتطلع للعودة إلى التدريبات بشدة لذلك لأننا جميعاً هنا نحب كرة القدم ونحب لعب كرة القدم بقدر ما نستطيع".

وأضاف "كان وضعنا جيداً للغاية، لذلك كان من الصعب أن نتوقف عن خوض المباريات فوراً عقب مواجهة أتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا ونقضي شهرين بدون فعل أي شيء".

وودع ليفربول دوري الأبطال على يد الفريق الإسباني قبل أيام من توقف المنافسات الرياضية في العالم بسبب انتشار فيروس كورونا.

وخضع فريق ليفربول لجلسات تدريب جماعية عبر الانترنت منذ مارس الماضي الذي شهد تعليق المنافسات في الدوري الإنجليزي، ومع ذلك لم يستطع جيني الانتظار لرؤية الرفاق بشكل شخصي مجدداً.

وأوضح "نتواصل سوياً منذ فترة، ولكن أن تراهم أمامك وتتحدث معهم وتضحك، شيء مختلف. جميعنا نتطلع للعودة ولعب كرة القدم مع بعضنا البعض. هذا هو ما نفتقده بعد أن اضطررنا للتدريب بشكل منفرد".

وتابع الدولي الهولندي "أتمنى أن نتمكن من اللعب سوياً مرة أخرى بدلاً من اللعب بمفردنا".

وأكمل "أشعر بأنني مستعد. في كل مرة كنا نقوم بالتدريبات، كان طاقم اللياقة البدنية يراقب أدائنا وكان كل شيء يبدو جيداً. بالطبع الأمر مختلف عندما تكون في الملعب، الكثافة تكون مختلفة وأعتقد أنني مستعد لذلك ولكن علينا أن نرى مدى استعدادانا ومدى لياقتنا".

وأتم "نحن سعداء حقاً لأننا سنتمكن من الذهاب لأرضية الملعب واللعب مع بعض والقيام بالأشياء اللطيفة لأن هذا ما نفتقده أكثر، ومن هناك يمكنك العمل على كل الأشياء الأخرى".

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