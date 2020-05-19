الإسماعيلي لـ في الجول: لا بيع أو إعارة للاعبي الفريق وعلى رأسهم باهر المحمدي

الثلاثاء، 19 مايو 2020 - 22:25

كتب : ياسر الشريف

باهر المحمدي

قال مصدر مسؤول بالنادى الإسماعيلى إن إدارة النادى قررت عدم الموافقة على رحيل أى لاعب يحتاجه الفريق وعلى رأسهم باهر المحمدي سواء بيع نهائي أو إعارة.

باهر المحمدي

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي

وأفادت تقارير بوجود عروض من الأهلي والعين الإماراتي (طالع التفاصيل).

وتابع المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لـFilGoal.com : "إبراهيم عثمان رئيس النادى سبق وأكد أنه لن يتم الاستغناء عن أى لاعب إلا بعد الحصول على بطولة، وفى المقدمة اللاعبين باهر المحمدى".

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وأكمل "إدارة النادى تعمل من أجل تحقيق هذا الهدف وجددت التعاقد لعدد كبير من اللاعبين الأساسيين لفترات طويلة من بينهم باهر المحمدى وجارى التجديد لآخرين".

وأتم "كل ما يشاع غير صحيح بعد تأكيدات رئيس النادي حول لاعبي الفريق".

وكشف FilGoal.com عن عدم توقيع باهر المحمدي للنادي الأهلي بعدما انتشرت بعض التقارير التي أشارك إلى ذلك في الساعات القليلة الماضية. (طالع التفاصيل)

أما نادي الإسماعيلي أعلن عبر بيان رسمي قبل أيام عدم التفريط في أي لاعب إلا بعد فوز الفريق الأصفر ببطولة.

ويواصل باهر المحمدي برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابته بتمزق في أربطة الركبة، قبل توقف نشاط الكرة في مصر.

باهر المحمدي صاحب الـ 23 عاما شارك في 16 مباراة في الدوري هذا الموسم، ونجح في تسجيل هدفين والصناعة مرة.

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