بن عيادة: وكيلي نقل لي اهتمام الأهلي والزمالك بضمي.. وكورونا أوقف كل شيء

كشف حسين بن عيادة ظهير أيمن فريق شباب قسنطينة الجزائري عن علمه باهتمام قطبي الكرة المصرية بضمه.

وقال بن عيادة عبر قناة أون تايم سبورتس2: "وكيلي نقل لي اهتمام الأهلي والزمالك بضمي قبل فترة".

وأضاف "ولكن لم يحدث بيني وبين الأهلي أو الزمالك أي مفاوضات أو اتصالات رسمية أو حتى مع وكيلي".

وأكمل "هذا الأمر كان من فترة ولكن بسبب انتشار فيروس كورونا توقفت كل الأمور".

وأتم تصريحاته "تعاقدي ينتهي مع شباب قسنطينة الجزائري بنهاية الموسم الجاري وسوف أدرس العروض المقدمة لي واختيار الأفضل.

ولم تنجح محاولات نادي شباب قسنطينة حتى اللحظة في إقناع بن عيادة بتجديد عقده، ليصبح اللاعب قريبا من الرحيل وخوض أول رحلة احترافية في مسيرته، وفقا للصحيفة الجزائرية.

وزعمت تقارير صحفية جزائرية في وقت سابق بتقدم الأهلي والزمالك والترجي وفريق تركي آخر بعروض رسمية لضم اللاعب. (طالع التفاصيل)

كما دخل اللاعب دائرة اهتمامات فريق أهلي جدة السعودي في الأسابيع الماضية.

صاحب الـ27 عاما لعب هذا الموسم في البطولة الجزائرية 19 مباراة. صنع 6 أهداف وسجل هدفا وحيدا، وفي مباريات الكأس لعب مباراتين، ونجح في تسجيل 3 أهداف.

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