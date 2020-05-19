خيمة في الجول – طارق الجلاهمة: أبو تريكة يملك مقومات النجاح كمدرب.. وصلاح حقق ما لم يحققه أحد

قال طارق الجلاهمة المحلل الرياضي بشبكة "بي إن سبورتس" إن زميله محمد أبو تريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق يمتلك مقومات النجاح كمدرب.

وتحدث الجلاهمة عبر "خيمة في الجول" على "إنستجرام" اليوم الثلاثاء قائلا: "مقومات النجاح التدريبي موجودة في أبو تريكة".

وأضاف "هو لاعب خبرة وحصل على دورات أكاديمية والرخص التدريبية من الاتحاد الآسيوي، لديه مقاومات نجاح، لكن الأمر يتوقف على رغبته الشخصية بين التدريب والتحليل".

وعن التنافس بينه وبين أبو تريكة والمقدم محمد سعدون الكواري في لعبة "فانتازي بريميرليج" قال ضاحكا: "أبو تريكة يتفوق علينا جميعا أتوقع أن ينهي الموسم الحالي بطلا له".

وبسؤاله عن خلافه مع أحمد حسام "ميدو" في وقت سابق حول الأفضل بين آرسين فينجر وجوزيه مورينيو قال: "لا يوجد خلاف شخصي الخلاف فني فقط وهذا يثري قيمة المشاهدة للمتابعين".

وأضاف "ميدو كان معنا يحلل مباريات الدوري الإنجليزي وهو من أفضل المحللين".

وأشاد الجلاهمة بمحمد صلاح نجم ليفربول وقال: "صلاح صنع تاريخا قد لا يتكرر للعرب، من الصعب أن يحقق أي لاعب عربي مثل هذه الإنجازات، وقريبا سيكون بطلا للدوري".

وأضاف " الأصلح له أن يكمل في ليفربول لأنه قادر على تقديم أكثر، والظروف كلها مهيئة لتواجده بدلا من الرحيل للدوري الإسباني كما يثار سواء لريال مدريد أو برشلونة".

وبسؤاله عن أفضل لاعب عربي في التاريخ قال: "هذا صعب لأن هناك الكثير لم أشاهدهم".

واستدرك "لكن إن كان علي الاختيار في آخر 10 سنوات فسيكون صلاح فكما قلت هو حقق ما لم يحققه أي لاعب آخر، صلاح سيكتسح التصويت بالنسبة لي".

وعن نصيحته لمحمود حسن "تريزيجيه" قال: "أرى أنه حال هبوط أستون فيلا أن يحاول البحث عن فريق آخر في الدوري الإنجليزي".

وبرر طارق الجلاهمة حديثه " لأنه ظهر بصورة ممتازة رغم عدم مشاركته باستمرار، وكان فعالا للغاية".

وأردف "حتى لو هبط فأعتقد أنه عليه العمل على الصعود مع أستون فيلا وألا يرحل للدوري التركي مثلما يفعل أحمد حجازي حاليا مع وست بروميتش".

وبسؤاله عن سبب عدم كثرة احتراف اللاعبين العرب في أوروبا قال: "عدم الاعتياد على الغربة وحب البقاء بجوار العائلة يجعل الكثير من اللاعبين لا يفضلون الاحتراف بالإضافة لأن المقابل المادي أحيانا يكون أفضل محليا من الانتقال لأوروبا خاصة إن كنا نتحدث في تلك الجزئية عن اللاعبين العرب في قارة آسيا".

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