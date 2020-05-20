سانشيز: مورينيو من أفضل مدربي العالم.. لكنه أفقدني ثقتي في نفسي

الأربعاء، 20 مايو 2020 - 13:30

كتب : FilGoal

أليكسيس سانشيز - جوزيه مورينيو

قال أليكسيس سانشيز مهاجم مانشستر يونايتد المعار لإنتر ميلان إن جوزيه مورينيو مدربه السابق في الفريق الإنجليزي رغم أنه من أفضل المدربين في العالم، لكنه كان السبب وراء خسارته ثقته في نفسه بسبب عدم انتظام مشاركاته أو توضيح سبب استبعاده. وذلك في تصريحات لشبكة "بي بي سي".

وصرح سانشيز قائلا: "أقول كل شيء كما هي بالضبط، وفي رأيي مورينيو واحد من أفضل المدربين في العالم، بالطريقة التي يدرب بها الفرق وكيف يدرس مقاطع الفيديو والطريقة التي تسير بها الأمور معه".

وواصل "لكن حينها، خلال المجموعة كان هناك ذلك الشعور أنني كنت ضمن الفريق ثم خرجت منه".

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وأكمل "في بعض الأحيان لا ألعب ثم بعد ذلك ألعب ثم لا أشارك، كلاعب تخسر الثقة في نفسك حينما يحدث ذلك، كل اللاعبين يفقدون الثقة، هل تفهم مقصدي".

وتابع "بعد ذلك وجدت بيئة لم تكن صحية أو جيدة أبدا، في بعض الأحيان ألعب جيدا وأسجل ثم يخرجني من الملعب، وكنت أقول وقتها إنني أحب كرة القدم أحبها".

وأتم "لعبت كرة القدم منذ كنت في الخامسة من عمري، وإن أُخذت الكرة مني تذهب فرحتي، أنا على هذه الحالة منذ ذلك الوقت".

صاحب الـ31 عاما انضم إلى مانشستر يونايتد في صفقة تبادلية رحل خلالها هنريك مخيتاريان إلى أرسنال في يناير 2018، ولم يستمر مع مورينيو سوى لمدة أقل من عام، إذ أن المدرب البرتغالي أقيل في ديسمبر من نفس العام.

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