أبطال في الجول - إبراهيم حمدتو.. ألهم العالم بدون ذراعيه

"الإعاقة ليست في الذراعين أو القدمين، الإعاقة هي ألا تؤمن بما تحب أن تفعل" تلك الجملة كانت افتتاحية فيديو من الاتحاد الدولي لرياضة تنس الطاولة يتحدث عن البطل المصري إبراهيم حمدتو.

أبهر وألهم إبراهيم حمدتو العالم عندما كشف عن تألقه في رياضة تنس الطاولة رغم فقدانه ذراعيه بسبب حادثة وقت الطفولة.

ذاع صيت إبراهيم حمدتو في العالم وأشاد به الاتحاد الدولي لتنس الطاولة بسبب تمكنه من ممارسة اللعبة رغم الحادثة.

رغم اعتماد رياضة تنس الطاولة على الذراع في الأساس إلا أن ذلك لم يمنع حمدتو من تحقيق الإنجازات والتأهل للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية بريو دي جانيرو 2016.

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البداية

ولد إبراهيم الحسيني حمدتو في الأول من يوليو عام 1973 بمحافظة دمياط ولم تكن رياضة تنس الطاولة هي الرياضة المفضلة له.

كان حمدتو مثل أقرانه عاشقا لرياضة كرة القدم وبات يمارسها مع أصدقائه.

لم يستمر مشوار حمدتو في ممارسة كرة القدم مع أصدقائه كثيرا إذ تعرض لحادثة قوية في سن العشر سنوات.

تعرض حمدتو لحادثة قطار عام 1983 وتسبب ذلك في بتر ذراعيه.

حاول حمدتو ممارسة كرة القدم من جديد لكنه كان يفقد توازنه ويسقط على الارض بعد بتر ذراعيه.

تنس الطاولة

أبهرت رياضة تنس الطاولة إبراهيم حمدتو أثناء مشاهدته لأصدقائه وهم يمارسونها.

وحضر حمدتو خلافا بين اثنين من أصدقائه حول احتساب نقطة أثناء ممارسة تنس الطاولة، ومن هنا قرر محاولة ممارسة اللعبة.

في البداية حاول حمدتو ممارسة تنس الطاولة بوضع المضرب أسفل ذراعه لكن ذلك لم ينجح.

قرر حمدتو ممارسة اللعبة بوضع المضرب في فمه على أن يرفع الكرة بقدمه.

ومن هنا بدأت قصة حمدتو مع اللعبة ليكتب إنجازات تاريخية يتحدث عنها العالم أجمع.

إنجازات

حقق حمدتو العديد من الميداليات على المستوى المحلي ولم تمنعه إعاقة بتر ذراعيه من التألق وحصد الميداليات.

وفي عام 1991 نجح حمدتو في حصد الميدالية الذهبية الشرفية في بطولة إفريقيا.

كما شارك إبراهيم حمدتو في عدد من البطولات الدولية في تلك الفترة قبل أن تزيد شهرته في السنوات العشر الأخيرة.

قاهر المستحيل

لفت حمدتو أنظار العالم بسبب تمكنه من ممارسة اللعبة رغم فقد ذراعيه وإجادته اللعب أمام أكثر من منافس.

ونشر الاتحاد الدولي للعبة في عام 2014 فيديو لحوار تم إجرائه مع حمدتو تحت عنوان (لا شيء مستحيل).

كما أشادت الصحف العالمية بما يحققه إبراهيم حمدتو مثل هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي وشبكة سكاي وشبكة ESPN وتم وصفه بالرجل الذي قهر المستحيل.

وتقديرا لما يقوم به حمدتو تم دعوته لحضور بطولة العالم التي أقيمت في طوكيو العاصمة اليابانية عام 2014.

وأعد الاتحاد الدولي فيديو خاص لقصة حمدتو الرائعة وكانت جملته الافتتاحية "الإعاقة ليست في الذراعين أو القدمين، الإعاقة هي ألا تؤمن فيما تحب أن تفعل".

البارالمبياد

كتب إبراهيم حمدتو التاريخ بمشاركته في بارالمبياد ريو دي جانيرو 2016 رغم عدم تحقيقه أي فوز.

وبات حمدتو أول لاعب في تاريخ تنس الطاولة يشارك في البارالمبياد باستخدام الفم.

وترشح حمدتو بعدها للانضمام لمنظمة رياضة الغد للمشاركة في التصفيات المؤهلة لبارالمبياد طوكيو المقبلة.

إنجاز حمدتو أجبر الصحافة العالمية على الاهتمام به ومتابعته، ليشارك بعد ذلك في عدد من البطولات الاستعراضية حول العالم.

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