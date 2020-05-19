خبر في الجول – الأهلي يمدد تعاقد سعد سمير بنفس بنود العقد القديم

الثلاثاء، 19 مايو 2020 - 17:56

كتب : أحمد الخولي

محمد هاني - سعد سمير - الأهلي

حصل الأهلي على توقيع مدافعه سعد سمير على عقد جديد ليمتد لأربع سنوات بنفس بنود التعاقد القديم ليتم توثيقه في اتحاد الكرة.

سعد سمير

النادي : الأهلي

الأهلي

وحسبما علم FilGoal.com فإن سعد سمير وقع دون تردد أو اشتراطات لكن يبحث النادي الأهلي تقديره ماليا بشكل ملائم بعدما زادت مدة التعاقد إذ أن العقد القديم كان ينتهي الموسم بعد القادم.

ولكن تم تمديد موسم آخر إضافي في تعاقد اللاعب مع الأهلي.

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وكان الأهلي رفع اسم سعد سمير من قائمته بالاتفاق معه في شهر يناير الماضي لضم محمود عبد المنعم "كهربا" في ظل إصابة الأول.

لكن ظل الأهلي ملتزما تجاه سعد سمير بسداد مستحقاته كاملة وفقا لما ينص عليه تعاقده خلال تلك الفترة.

وتنص لوائح اتحاد الكرة أن اللاعب الذي يٌرفع اسمه من قائمة ناديه، يكون حرا ويحق له التوقيع مع أي فريق بمحض إرادته.

وأبلغ اتحاد الكرة الأهلي بأن تعاقده مع سعد سمير انتهى وأن اللاعب أصبح حرا في تحديد مصيره وأبلغه بضرورة توقيع عقد جديد إن أراد الحفاظ على لاعبه.

وهو ما تم في وقت لاحق بحصول الأهلي على توقيع سعد سمير لينهي الأزمة.

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