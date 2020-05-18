قناة أبو ظبي: العين الإماراتي يتقدم بعرض لضم باهر المحمدي

كشفت قناة أبو ظبي الرياضية عن تقدم نادي العين الإماراتي بعرض لضم باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وذكرت القناة أن نادي العين يرغب في ضم باهر المحمدي على سبيل الإعارة لمدة موسم.

ويمتد تعاقد باهر المحمدي مع الإسماعيلي لـ3 مواسم مقبلة.

وأعلن محمد شيحة وكيل أعمال باهر المحمدي في وقت سابق أن انتقال اللاعب لأي ناد مصري سيكون صعبا للغاية نظرا لقيمته التي تبلغ حوالي 200 مليون جنيه.

وكشف FilGoal.com عن عدم توقيع باهر المحمدي للنادي الأهلي بعدما انتشرت بعض التقارير التي أشارك إلى ذلك في الساعات القليلة الماضية. (طالع التفاصيل)

أما نادي الإسماعيلي أعلن عبر بيان رسمي قبل أيام عدم التفريط في أي لاعب إلا بعد فوز الفريق الأصفر ببطولة.

ويواصل باهر المحمدي برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابته بتمزق في أربطة الركبة، قبل توقف نشاط الكرة في مصر.

باهر المحمدي صاحب الـ 23 عاما شارك في 16 مباراة في الدوري هذا الموسم، ونجح في تسجيل هدفين والصناعة مرة.

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