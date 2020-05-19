فرانس فوتبول: لانس يتواصل مع موليكا نجم مازيمبي

الثلاثاء، 19 مايو 2020 - 17:24

كتب : محمد عبد العظيم

جاكسون موليكا - مازيمبي - الزمالك

قالت صحيفة فرانس فوتبول الفرنسية يوم الثلاثاء إن نادي لانس، الذي سيشارك في دوري الدرجة الأولى الفرنسي في الموسم المقبل، يتواصل مع جاكسون موليكا نجم نادي مازيمبي الكونغولي.

جاكسون موليكا

النادي : مازيمبي

لانس

وأشارت إلى أن الاتصالات "بدأت بالفعل بين الأطراف المعنية".

ووصفت الصحيفة اللاعب البالغ عمره 20 عاما بـ"أفضل مهاجم داخل إفريقيا حاليا"، مشيرة إلى اهتمام عديد الأندية بالحصول على خدماته وقالت إن من بينها العملاقين المصريين الأهلي والزمالك.

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وكتبت أن قيمة اللاعب تتراوح بين 1.5 مليون ومليوني يورو.

ووقع موليكا الأسبوع الماضي لشركة تسويق جديدة هي P&P Sports Management مقابل حق رعايته.

وسجل موليكا 19 هدفا في الموسم الحالي من بينها 7 في دوري أبطال إفريقيا الذي ودعه مازيمبي من الدور ربع النهائي.

وقال موليكا لـFilGoal.com في وقت سابق إن وسطاء تحدثوا معه بشأن الانتقال إلى الأهلي. (التفاصيل)

بينما نفى مازيمبي أن يكون الأهلي طلب رسميا التعاقد مع اللاعب. (التفاصيل)

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