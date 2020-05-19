سكاي: تحديد موعد جلسة الاستماع لاستئناف مانشستر سيتي ضد عقوبة يويفا

الثلاثاء، 19 مايو 2020 - 17:03

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي

حددت المحكمة الرياضية موعد الاستماع لاستئناف مانشستر سيتي ضد قرار إيقافه عن المشاركة في المسابقات الأوروبية لمدة عامين ليكون في الفترة من الـ8 إلى الـ10 من شهر يونيو المقبل. وذلك وفقا لتقرير نشرته شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قد عاقب مانشستر سيتي بغرامة 24.9 مليون جنيه إسترليني بجانب الإيقاف لما وصف بـ"خروقات خطيرة" في قانون اللعب المالي النظيف وتراخيص النادي، بعدما وجدتهم الغرفة القضائية لهيئة الرقابة المالية للأندية مذنبين.

واتهم يويفا في بيان رسمي، مانشستر سيتي بتعديل سجلات أرباحه في السجلات المقدم للاتحاد الأوروبي في الفترة من 2012-2016.

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كما أن النادي كذلك وجد مذنبا فيما يخص التعاون مع التحقيق الذي أجرته الغرفة القضائية.

ونفى مانشستر سيتي تلك التهمة جملة وتفصيلا في بيان رسمي وأوضح تقدمه باستئناف ضدها للمحكمة الرياضية وسيتخذ كافة الإجراءات القانونية لحماية حقوقه، ووصف العملية بـ"المؤذية".

وتم تقديم قانون اللعب المالي النظيف لأول مرة في موسم 2011-2012 لمحاولة منع الأندية من الصرف المبالغ به في سوق الانتقالات.

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