تايمز: رابطة الدوري الإنجليزي "تتجسس" على الفرق للتأكد من سلامة التدريبات

تستعد رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لـ"التجسس" على تدريبات الفرق التي بدأت في العودة مرة أخرى بداية من يوم الثلاثاء، وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "تايمز" البريطانية.

وقال التقرير إن الرابطة سترسل عددا من المشاهدين والمراقبين إلى التدريبات للتأكد من أن الأندية لا تغش فيما يخص كم التدريبات التي يقوم بها اللاعبين أو خرق قواعد التباعد الاجتماعي قبل استئناف الموسم.

وكان نادي ليفربول قد عاد للتدريبات يوم الثلاثاء كأول نادي في إنجلترا، بعد قرار رابطة الدوري الإنجليزي بالتصويت للعودة للتدرب على شكل مجموعات صغيرة.

وتخضع الأندية لتفتيش مفاجئ وتسجيل بالفيديو لمجريات التدريبات بجانب تفقد بيانات نظام التموضع العالمي “GPS”.

وعلق ريتشارد جارليك مدير كرة القدم في رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز على هذا الأمر قائلا: "نسعى لأن يكون لدينا مراقب في كل ملعب تدريب، وسيمكننا ذلك من منح الجميع الثقة بأنه يتم الالتزام التام بالبروتوكولات المتفق عليها".

وواصل "نسعى كذلك لاكتساب ثقة العامة أننا نحاول خلق بيئة عمل آمنة للغاية".

ولم يتحدد بعد موعد نهائي لعودة الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما تستعد الأندية والرابطة لاجتماعات جديدة من أجل بروتوكولات التدريبات الجماعية مع التحامات اللاعبين وبحث إمكانية استئناف الموسم.

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