اتحاد الكرة: الاشتراطات الطبية بالدوري الألماني جاهزة لدينا منذ أكثر من شهر

يترقب مسؤولو اتحاد الكرة قرارا حكوميا لحسم إمكانية استكمال بطولة الدوري من عدمه.

قال وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة "ننتظر نتائج قرار الحكومة بشأن استئناف النشاط يوم 15 يونيو المقبل، وبمجرد أن نعرف موعد استئناف التدريبات سنعقد جلسة مع مسؤولي الأندية لاستعراض كافة السيناريوهات".

وأضاف العطار عبر البرنامج الإذاعي (وان تو) "سننفذ القرار الأفضل للكرة المصرية".

أشار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة "الاشتراطات والإجراءات الطبية التي تنفذ في الدوري الألماني بعد عودته، جهزها بالتفصيل محمد سلطان مدير اللجنة الطبية باتحاد الكرة منذ أكثر من شهر، طبقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية، وتم عرضعا على وزارة الرياضة والحكومة المصرية، وبنسبة كبيرة جدا تؤمن استئناف النشاط الرياضي".

وانتقل وليد العطار للحديث عن الملف الإداري، قائلا "جاهزون لإقامة الانتخابات، فاللائحة الجديدة في إطار المراجعة وسترى النور في شهر يونيو".

وأتم تصريحاته "أجرينا هيكلة ونستكمل العمل، ما يعطلنا نسبيا عدم الانتظام في الحضور حيث نعمل بنسبة 50% أسبوعيا بسبب إتباع التعليمات والاحترازات الطبية".

وكانت وزارة الرياضة قد أصدرت قرارا بإيقاف كافة الأنشطة الرياضية حتى نهاية مايو الجاري بسبب فيروس كورونا، ولكن مصطفى مدبولي رئيس وزراء جمهورية مصر العربية أعلن فتح الأنشطة الرياضية تدريجيا بداية من منتصف يونيو المقبل.

وكشف رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي أن الأنشطة الرياضية بالأندية ومراكز الشباب سيتم فتحها تدريجيا بداية من منتصف شهر يونيو.

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

الأهلي في الصدارة بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

في صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

ويهبط آخر ثلاثة فرق في ترتيب الدوري إلى الدرجة الثانية، بينما يلعب البطل ووصيفه في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، ويتأهل ثالث الدوري وبطل كأس مصر إلى الكونفدرالية.

وفي حال فوز فريق من الثلاثة الأوائل في الدوري بلقب كأس مصر، يتأهل ثالث الدوري ووصيف الكأس إلى الكونفدرالية.

وفي حال وصول فريقين من الثلاثة الأوائل في الدوري إلى نهائي كأس مصر، يتأهل ثالث ورابع الدوري إلى الكونفدرالية.

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