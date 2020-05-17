رئيس الوزراء يعلن فتح الأنشطة الرياضية تدريجيا من منتصف يونيو

أعلن مصطفى مدبولي رئيس وزراء جمهورية مصر العربية فتح الأنشطة الرياضية تدريجيا بداية من منتصف يونيو المقبل.

وكشف رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي أن الأنشطة الرياضية بالأندية ومراكز الشباب سيتم فتحها تدريجيا بداية من منتصف شهر يونيو.

وأوضح رئيس الوزراء "ستبدأ الحياة للعودة إلى طبيعتها تدريجيا مع إجراءات احترازية بداية من منتصف يونيو".

وأضاف "في الفترة من 30 مايو إلى منتصف يونيو سنعود إلى مواعيد العمل بالحظر من الثامنة مساء إلى السادسة صباحا".

وتابع "بعد ذلك سيتم فتح الأنشطة المختلفة تدريجيا مع إجراءات احترازية بما فيها الأنشطة الرياضية بالأندية ومراكز الشباب".

كما شدد رئيس الوزراء "ارتداء الكمامة سيكون إجباريا في أماكن التجمعات ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية".

وكانت وزارة الرياضة قد أصدرت قرارا بإيقاف كافة الأنشطة الرياضية حتى نهاية مايو الجاري بسبب فيروس كورونا.

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