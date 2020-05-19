مالك وادي دجلة: ستنتهي هذه القصة بإلغاء الموسم.. والكل سينظر باحتقار لمن حاول استكماله

قال ماجد سامي مالك نادي وادي دجلة إن الموسم الجاري سيتم إلغائه، مشددا أن "الجميع سينظر باحتقار لكل من حاول استكمال الموسم".

وكتب سامي عبر فيسبوك: "ستنتهي هذه الحدوتة إلى إلغاء الموسم وسينظر الجميع باحتقار لكل من حاول استكمال الموسم على حساب صحة رعيته".

وأتم "أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِه".

وفي منشور آخر أوضح: "هم (في أوروبا) يتحدثون عن عدم اللعب أمام المشجعين حتى عام 2021، لذا إذا لم يكن المشجعين آمنين بما يكفي ليكونوا داخل الاستاد فلماذا يكون آمنًا للاعبين أن يكونوا هناك؟".

أعلن علاء عبده مدرب فريق 2005 في نادي وادي دجلة والمدير الفني لمنتخب القاهرة إصابته بفيروس كورونا.

وتواصل FilGoal.com مع علاء للاطمئنان عليه فقال:"درجة حرارتي مرتفعة منذ يومين، ذهبت لمستشفى السلام لأخضع لاختبار".

وواصل "ظهرت العينة إيجايبة. ألزم بيتي الآن وأنتظر قرار المستشفى لأخضع لحجر صحي".

وعلاء هو سادس مصاب بالفيروس في الوسط الرياضي بمصر بعد حمادة الشرقاوي حارس مرمى شبان أسيوط وأحمد الشرقاوي لاعب جمهورية شبين ووليد عبد الله مدرب حراس فريق المدينة المنورة وهادي جمعة مدرب قطاع الناشئين بنادي شبان بني سويف ومحمد عبده المدرب الأسبق لحراس مرمى نادي بدر والذي وافته المنية بعد إصابته بالمرض.

وكانت وزارة الرياضة قد أصدرت قرارا بإيقاف كافة الأنشطة الرياضية حتى نهاية مايو الجاري بسبب فيروس كورونا، ولكن مصطفى مدبولي رئيس وزراء جمهورية مصر العربية أعلن فتح الأنشطة الرياضية تدريجيا بداية من منتصف يونيو المقبل.

وكشف رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي أن الأنشطة الرياضية بالأندية ومراكز الشباب سيتم فتحها تدريجيا بداية من منتصف شهر يونيو.

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

الأهلي في الصدارة بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

في صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

ويهبط آخر ثلاثة فرق في ترتيب الدوري إلى الدرجة الثانية، بينما يلعب البطل ووصيفه في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، ويتأهل ثالث الدوري وبطل كأس مصر إلى الكونفدرالية.

وفي حال فوز فريق من الثلاثة الأوائل في الدوري بلقب كأس مصر، يتأهل ثالث الدوري ووصيف الكأس إلى الكونفدرالية.

وفي حال وصول فريقين من الثلاثة الأوائل في الدوري إلى نهائي كأس مصر، يتأهل ثالث ورابع الدوري إلى الكونفدرالية.

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