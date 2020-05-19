تقرير: رئيس لاتسيو يطلب خفض الأجور مع تحفظ من اللاعبين

طلب كلاوديو لوتيتو رئيس نادي لاتسيو من لاعبيه قبول خفض الأجور لشهري مارس وأبريل.

وكانت قد تأثرت الأندية من الناحية المالية بسبب جائحة فيروس كورونا وتوقف النشاط الرياضي.

وكشف موقع إل ميساجيرو الإيطالي أن رئيس لاتسيو أبلغ لاعبية بتخفيض محتمل للأجور.

وأوضح التقرير أنه وفقا لمصادره الخاصة فقوبلت الفكرة بعدم الترحيب من جانب اللاعبين.

وينوي رئيس لاتسيو تخفيض رواتب اللاعبين لشهري مارس وأبريل، وربما سيتبع نفس النهج لشهري مايو ويونيو إذا لم يتم استئناف الدوري الإيطالي.

ولم يتم تحديد موعد استئناف مسابقة الدوري في إيطاليا حتى الآن، لكن عادت الأندية للتدريبات مرة أخرى.

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