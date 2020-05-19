راكيتيتش نافيا رحيله إلى إيطاليا: أتمنى انضمام لاوتارو إلينا في برشلونة

الثلاثاء، 19 مايو 2020 - 11:36

كتب : FilGoal

إيفان راكيتيتش - برشلونة

استبعد إيفان راكيتيتش لاعب وسط برشلونة فكرة رحيله عن الفريق بسوق الانتقالات الصيفية وتمنى انضمام لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر لتدعيم الفريق الكتالوني.

وارتبط اسم راكيتيتش بالرحيل إلى الدوري الإيطالي لأحد فريقي يوفنتوس وإنتر.

وقال راكيتيتش في تصريحات لكادينا كوب: "أهدف دائما إلى أن يكون أفضل اللاعبين في فريقي، ولاوتارو من أعلى المستويات".

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وأضاف لاعب الوسط الكرواتي "سأكون سعيدا إذا جاء لينضم إلينا، لكن لا يمكنني قول أي شيء آخر لأن ليس لدي دور في ذلك".

وينتهي تعاقد راكيتيتش مع برشلونة في صيف 2021 ويرتبط اسمه بالرحيل عن الفريق.

وعن ذلك قال لاعب الوسط "لم يتصل بي جوزيب بارتوميو رئيس النادي، ويمكنه فعل ذلك في أي وقت، وليس لدي أفكار سلبية".

وتابع "اعتدت على رؤية اسمي مرتبطا بسوق الانتقالات، ولا يسعني إلا أن أقول أنني سعيد لاستئناف التدريبات وارتداء قميص برشلونة مجددا".

وواصل راكيتيتش "أردنا جميعا الركض وتمرير الكرة إلى زميل في الفريق بدلا من ركلها للحائط، ما أريده حقا هو الفوز بعدة ألقاب".

وكشف "ابنتي سألتني متى سيكون لدينا كأس آخر، أجبت قريبا سيكون هناك اثنان آخران".

وأتم راكيتيتش تصريحاته "ما أريده الآن هو التفكير في برشلونة، كل من يعرفني يعرف ارتباطي بإسبانيا وسنعود للعيش في إشبيلية عاجلا أم آجلا، زوجتي تريد أن ترى عائلتها لكننا نقوم بعمل جيد في برشلونة".

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برشلونة إيفان راكيتيتش
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