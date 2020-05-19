طلائع الجيش: استئناف الدوري صعب للغاية.. لسنا مثل ألمانيا

يرى أحمد المهدي مدير الكرة في نادي طلائع الجيش صعوبة استئناف بطولة الدوري المصري هذا الموسم.

وقال أحمد المهدي: " استئناف الدوري يعد أمرا صعبا جدا جدا، نحن ضمن المطالبين بإلغاء الدوري نظرا للظروف الحالية".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة الزمالك " الأندية ستكون في ضغط نفسي وعصبي ومادي كبير جدا في حالة عودة الدوري".

وتابع "عودة الدوري مثل ألمانيا؟ نحن لسنا مثل ألمانيا وظروفنا مختلفة وإمكانياتنا كفرق وأندية ولاعبين ليس مثل ألمانيا".

وأكمل حديثه قائلا: " اللاعب المصري غير الألماني، لابد من وضع كل تلك الأمور في الحسبان. صحة أقل عامل في المنظومة الرياضية أهم من الدوري والكأس وكل شيء".

واستكمل "ماذا سيحدث إذا أصيب أي لاعب من أي فريق عند العودة؟ كيف سنُكمل الدوري وقتها؟ سيُعزل الفريق 14 يوما وبعدها يعود لتدريباته وبعدها للمباريات؟ كيف سيحدث ذلك؟".

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وجمع طلائع الجيش 17 نقطة في المركز الـ 14 قبل توقف مسابقة الدوري المصري.

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

الأهلي في الصدارة بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

في صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

ويهبط آخر ثلاثة فرق في ترتيب الدوري إلى الدرجة الثانية، بينما يلعب البطل ووصيفه في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، ويتأهل ثالث الدوري وبطل كأس مصر إلى الكونفدرالية.

وفي حال فوز فريق من الثلاثة الأوائل في الدوري بلقب كأس مصر، يتأهل ثالث الدوري ووصيف الكأس إلى الكونفدرالية.

وفي حال وصول فريقين من الثلاثة الأوائل في الدوري إلى نهائي كأس مصر، يتأهل ثالث ورابع الدوري إلى الكونفدرالية.

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