نيبوشا: تجربة الزمالك هي الأجمل في حياتي.. أسعى للعودة إلى مصر لتحقيق البطولات

قال نيبوشا يوفوفيتش المدير الفني الأسبق للزمالك إن تجربة تدريبه للفريق الأبيض هي الأفضل في مسيرته التدريبية.

وتحدث نيبوشا لقناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "تجربة تدريب الزمالك هي الأفضل في مسيرتي".

وواصل "أنا مفتقد للأجواء في مصر وأسعى للعودة لتحقيق البطولات".

وتابع "علاقتي مستمرة ببعض لاعبي الزمالك وأنا سعيد بتواصلي معهم وأشاهد الزمالك دائما وشاهدت الفريق في لقاء السوبر الإفريقي ضد الترجي وسعدت بفوزه".

ورفض نيبوشا اختيار أفضل اللاعبين الذين دربهم في الزمالك أو الذين شاهدهم في الأهلي خلال فترة تواجده في مصر.

وقال: "حينما يكون لديك أبناء لا تختار الأجمل أو الأفضل بينهم لأنه شيء صعب جدا لأنهم أطفالي".

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