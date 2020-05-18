أبو ريدة: أخشى من الاستهتار في حال عودة الدوري.. ووجوه جديدة في قائمتي الانتخابية

أبدى هاني أبو ريدة رئيس اتحاد كرة القدم السابق وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم تخوفه من بعض الأمور في حالة استئناف النشاط الكروي في مصر.

وقال أبو ريدة عبر قناة أون تايم سبورتس2: "شاهدنا جميعا عودة الدوري الألماني بعد فترة من التوقف ولكن بوجود إجراءات وقائية وطبية مشددة على الجميع".

وأضاف "وراء الشاشات نرى أن الأمر سهلا، ولكن الأمور أكثر صعوبة من ذلك ويجب أن نتخذ إجراءات وقائية مشددة للحفاظ على سلامة الجميع".

وأكمل "أتخوف من استهتار بعض أطراف المنظومة الكروية المصرية سواء لاعبين أو موظفين في الأندية أو غيرهم، وعدم اتباعهم للتعليمات الصحية مما يتسبب في أزمات صحية".

وواصل "يجب دراسة الأمور جيدا بشأن استكمال الدوري لأن المسابقة يتبقى بها 18 جولة، عكس باقي دوريات العالم التي يتبقى بها 10 جولات، لذلك يجب الوصول لحلول جماعية بشأن استكمال المسابقة وموعد نهايتها ومتى سينطلق الموسم المقبل".

وبسؤاله عن موقفه من خوض انتخابات اتحاد الكرة المقبلة قال: "أنوى الترشح لرئاسة اتحاد الكرة وسوف أخوض الانتخابات بقائمة بها بعض الوجوه الجديدة".

وأتم تصريحاته "اللجنة الخماسية التي تدير شؤون اتحاد الكرة في الوقت الحالي لم تتواصل معي حتى الآن لمناقشة عودة النشاط الكروي".

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