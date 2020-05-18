محمود أبو رجيلة ينفي شائعة وفاته

الإثنين، 18 مايو 2020 - 23:37

كتب : FilGoal

ابو رجيلة زمالك

نفى محمود أبو رجيلة نجم الزمالك والكرة المصرية السابق شائعة وفاته.

وخرجت بعض الأقاويل في الساعات الماضية تزعم بوفاة محمود أبو رجيلة، وهو ما نفاه مدرب الزمالك الأسبق.

وقال أبو رجيلة: "الموت علينا حق بكل تأكيد، ولكن لماذا تلك الشائعة؟".

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وأضاف في تصريحاته عبر قناة الزمالك "حرام خروج مثل تلك الشائعات عن وفاتي، شائعات أثرت على أسرتي بالكامل".

وأتم "أشكر الجميع على مظاهر الحب التي رأيتها. أشكركم جميعا".

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