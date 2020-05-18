ليفركوزن يضرب بريمن برباعية في ختام الجولة بالدوري الألماني

تغلب باير ليفركوزن على مضيفه فيردر بريمن بأربعة أهداف لهدف اليوم الإثنين في ختام مباريات الجولة 26 من الدوري الألماني.

افتتح كاي هافيرتز أهداف المباراة في الدقيقة 28 قبل أن يضيف الهدف الثاني له ولفريقه عقب خمس دقائق فقط.

وبدا أن اللقاء انتهى بفعل الهدفين المبكرين للضيوف.

وبالفعل في الدقيقة 61 سجل ميتشيل فايزر الهدف الثالث للضيوف.

وفي الدقيقة 78 أتم كيريم ديميرياي حفلة ليفركوزن بتسجيله الهدف الرابع.

وقلص ثيودور سيلاسي النتيجة بهدف في الدقيقة 80.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد ليفركوزن إلى 50 نقطة يحتل بهم المركز الخامس في جدول الترتيب وبفارق 11 نقطة كاملة عن لايبزيج صاحب المركز الرابع.

أما بريمن فمعاناته مستمرة إذ تجمد رصيده عند 18 نقطة يحتل بهم المركز الـ17 وقبل الأخير في جدول الترتيب والذي قد يعصف به للهبوط للدرجة الثانية.

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