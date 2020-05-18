تورام يختار لاعب مفاجأة كأصعب منافس واجهه: سبب لي كوابيس وعلمني التواضع

ليس جورج ويا أو فرانشيسكو توتي أو رونالدو أو أندري شيفتشينكو أو رود فان نيستلروي، بل لاعب ربما لا تتذكر اسمه، اختاره ليليان تورام كأصعب منافسه واجهه في الميدان.

وقال نجم فرنسا السابق في حوار مع مجلة Libero:"إنه أكثر لاعب سبب لي مشكلات في الملعب. في يورو 2000 خلال مباراتنا ضد إسبانيا، حين فزنا باللقب بعد ذلك، كان رائعا. كنت أقول لنفسي، يا له من لاعب. كان الأمر مضحكا لأني بين الشوطين لم أكن مصدقا ما يحدث".

اللاعب الذي يقصده نجم يوفنتوس وبرشلونة السابق هو بيدرو مونيتيس الذي لعب موسمين في ريال مدريد، وكانت ذروة عطائه في يورو 2000 مع منتخب لا روخا.

في مباراة الدور ربع النهائي ضد فرنسا كان مونيتيس صداعا في رأس تورام الذي شغل مركز الظهير الأيمن، تقدمت فرنسا بهدف يوري دجوركاييف لكن مونيتيس حصل على ركلة جزاء بعدما عرقله تورام ليتعادل جايزكا مينديتا للإسبان.

لكن زين الدين زيدان حسم المواجهة بركلة حرة لم يقدر سيزار كانيزاريس على التصدي لها.

وأضاف تورام "لم أستطع إيقافه، كريستيان كاريمبو قال لي: لم يحدث وأن عانيت أمام لاعب من قبل، لا أنسى إحساسي بالراحة بعد خروجه من الملعب" وأكمل ضاحكا "أحيانا تنتابني كوابيس بسبب مونيتيس".

وأتم تورام "لا أحتفظ بصور رياضية كثيرة، لكن لدي صورة لمونيتيس لأني أعتقد أنك يجب أن تتعلم التواضع. مونيتيس علمني التواضع".

شارك مونيتيس عبر مشواره في 21 مباراة فقط مع إسبانيا وسجل هدفين، فاز بالدوري مع ريال مدريد في 2001 وتوج في العام التالي بدوري أبطال أوروبا.

لكنه لم يجد مكانا أساسيا في الفريق وسط كتيبة مدججة بالنجوم، رحل في صيف 2002 إلى راسينج سانتندر ولعب لديبورتيفو لاكورونيا واعتزل في 2012.

ويدرب مونيتيس حاليا فريق بطليوس المنتمي لدوري الدرجة الثالثة في إسبانيا.

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