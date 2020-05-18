تريزيجيه: أعمل بقوة لأجعل مصر تفتخر بي.. وهذه فائدة وحيدة لتوقف النشاط

الإثنين، 18 مايو 2020 - 21:58

كتب : FilGoal

أستون فيلا - ليستر سيتي تريزيجيه

قال محمود حسن "تريزيجيه" جناح أستون فيلا إنه يعمل بقوة ليجعل مصر تفتخر بنجاحه في رحلته الاحترافية.

تريزيجيه

النادي : أستون فيلا

وقال تريزيجيه في حديثه لموقع أستون فيلا الرسمي اليوم الإثنين: "أشكر كل جمهور أستون فيلا على دعمه الكبير لنا طوال الموسم".

وأضاف "أشكر كذلك الجمهور المصري على دعمه المستمر لي، وأحب أن أقول لهم إنني لم أصل لهنا بسببي فقط بل بسببكم، وأتمنى أن يكون نجاحي في المستقبل ليس نجاحا لي فقط بل لمصر كلها".

أخبار متعلقة
قناة أبو ظبي: العين الإماراتي يتقدم بعرض لضم باهر المحمدي تقارير: الترجي يقترب من ضم زميل تريزيجيه السابق هدف لا ينسى - صبري وقذيفة تاريخية "اعترف الحضري باستحالة صدها"

وشدد "أعد بأنني سأقدم أفضل ما لدي لأجعل بلدي تفتخر بي".

وعن توقف النشاط الكروي بسبب تفشي فيروس كورونا قال: "الأمر صعب لأننا نتوقف عن القيام بما نحبه وهو لعب كرة القدم".

وأتم "أنت تريد أن تتدرب وتلعب المباريات وتخوض تحديات يومية ولكن الأمر الجيد حاليا هو أننا نجلس أكثر مع عائلاتنا ونقترب منهم".

طالع أيضا

تصريحات قوية من كلوب ردا على "إلغاء نتائج الموسم"

حكام في المواجهة - الشناوي: حياتو هدد المقاولون بسببي

ماذا ينتظر الدوري المغربي؟

مارتن يول: ربما الأهلي أكبر ناد في العالم.. ولكن

مصدر مقرب من باهر المحمدي يوضح حقيقة "توقيعه للاهلي"

اختفوا في ظروف غامضة - علاء شعبان.. ضحية مذبحة جوزيه

تريزيجيه أستون فيلا
نرشح لكم
أخر الأخبار
محمود أبو رجيلة ينفي شائعة وفاته دقيقة | مصر
ليفركوزن يضرب بريمن برباعية في ختام الجولة بالدوري الألماني 5 دقيقة | أوروبا
خيمة في الجول – يوسف شيبو: بنشرقي يجب أن يستمر مع الزمالك.. وميدو كان يستطيع تحقيق أفضل مما حققه 35 دقيقة | أوروبا
تقرير جزائري: أهلي جدة يدخل في صراع مع قطبي مصر لضم بن عيادة 54 دقيقة | السعودية
تورام يختار لاعب مفاجأة كأصعب منافس واجهه: سبب لي كوابيس وعلمني التواضع ساعة | أوروبا
تريزيجيه: أعمل بقوة لأجعل مصر تفتخر بي.. وهذه فائدة وحيدة لتوقف النشاط ساعة | المحترفون
قناة أبو ظبي: العين الإماراتي يتقدم بعرض لضم باهر المحمدي 2 ساعة | الدوري المصري
تقارير: الترجي يقترب من ضم زميل تريزيجيه السابق 2 ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسميا - لاريسا يعلن رحيل عمرو وردة "لأسباب تأديبية خطيرة" 2 مالك لاريسا: عاملت وردة مثل ابني ولا صحة لما قاله.. وهذا تحديدا ما فعله 3 وكيل صلاح يرد على تصريحات هاني رمزي بخصوص "عرض ريال مدريد" 4 محمد زيدان: تعجبت مما فعله أبو تريكة.. وجيلنا أقوى كثيرا من الجيل الحالي
قد ينال إعجابك