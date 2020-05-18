تريزيجيه: أعمل بقوة لأجعل مصر تفتخر بي.. وهذه فائدة وحيدة لتوقف النشاط

قال محمود حسن "تريزيجيه" جناح أستون فيلا إنه يعمل بقوة ليجعل مصر تفتخر بنجاحه في رحلته الاحترافية.

تريزيجيه النادي : أستون فيلا

وقال تريزيجيه في حديثه لموقع أستون فيلا الرسمي اليوم الإثنين: "أشكر كل جمهور أستون فيلا على دعمه الكبير لنا طوال الموسم".

وأضاف "أشكر كذلك الجمهور المصري على دعمه المستمر لي، وأحب أن أقول لهم إنني لم أصل لهنا بسببي فقط بل بسببكم، وأتمنى أن يكون نجاحي في المستقبل ليس نجاحا لي فقط بل لمصر كلها".

وشدد "أعد بأنني سأقدم أفضل ما لدي لأجعل بلدي تفتخر بي".

وعن توقف النشاط الكروي بسبب تفشي فيروس كورونا قال: "الأمر صعب لأننا نتوقف عن القيام بما نحبه وهو لعب كرة القدم".

وأتم "أنت تريد أن تتدرب وتلعب المباريات وتخوض تحديات يومية ولكن الأمر الجيد حاليا هو أننا نجلس أكثر مع عائلاتنا ونقترب منهم".

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