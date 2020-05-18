تقارير: الترجي يقترب من ضم زميل تريزيجيه السابق

الإثنين، 18 مايو 2020 - 21:21

كتب : FilGoal

ياسين مرياح - جوردان آيو - تونس - غانا - الصورة من كاف

دخل نادي الترجي التونسي في مفاوضات قوية مع ياسين مرياح مدافع أولمبياكوس اليوناني ومنتخب تونس لضمه لصفوف فريقه في الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة "الشروق" التونسية أن الترجي يحاول بكل قوة ضد مرياح في الموسم المقبل لتدعيم خط دفاعه بقوة والعودة للمنافسة على لقب بطولة إفريقيا.

رغبة الترجي في ضم مرياح تأتي بسبب اقتراب المدافع شمس الدين الذوادي من الرحيل عن فريق باب سويقة.

أخبار متعلقة
اختفوا في ظروف غامضة - وليد قنديل.. رقم 1 الذي عاصر 6 رؤساء لـ الزمالك وترك مصر بسبب ثنائي تونس مدرب تونس السابق يشرح سبب استبعاد معلول في أمم إفريقيا الإسماعيلي: ننتظر تحديد مصير الدوري.. وبرنامج تدريبي من تونس الفرماوي: طلبت العودة إلى مصر.. الظروف في تونس صعبة جدا بسبب كورونا

وأيضا القائد خليل شمام، لذلك يرغب الترجي في ضم مرياح الذي يملك خبرة مع منتخب تونس.

محاولات الترجي لضم مرياح ليست الأولى لأن نادي الدم الذهب حاول التعاقد معه عندما كان لاعبا في الصفاقسي قبل أن يخرج للاحتراف.

مرياح البالغ من العمر 26 عاما انضم لصفوف أولمبياكوس في 2018 قادما من الصفاقسي التونسي، ومنذ ذلك الوقت وهو معارا لفريق قاسم باشا التركي، وكان زميل الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه" لاعب أستون فيلا الحالي.

ولعب مرياح مع منتخب تونس أكثر من 40 مباراة دولية.

ويرغب الترجي في تدعيم دفاعه بقوة بعدما ودع دوري أبطال إفريقيا من ربع النهائي أمام الزمالك، وأيضا خسارته أمام الفارس الأبيض للقب السوبر الإفريقي.

طالع أيضا

تصريحات قوية من كلوب ردا على "إلغاء نتائج الموسم"

حكام في المواجهة - الشناوي: حياتو هدد المقاولون بسببي

ماذا ينتظر الدوري المغربي؟

مارتن يول: ربما الأهلي أكبر ناد في العالم.. ولكن

مصدر مقرب من باهر المحمدي يوضح حقيقة "توقيعه للاهلي"

اختفوا في ظروف غامضة - علاء شعبان.. ضحية مذبحة جوزيه

الترجي ياسين مرياح الدوري التونسي
نرشح لكم
أخر الأخبار
تورام يختار لاعب مفاجأة كأصعب منافس واجهه: سبب لي كوابيس وعلمني التواضع 37 دقيقة | أوروبا
تريزيجيه: أعمل بقوة لأجعل مصر تفتخر بي.. وهذه فائدة وحيدة لتوقف النشاط 43 دقيقة | المحترفون
قناة أبو ظبي: العين الإماراتي يتقدم بعرض لضم باهر المحمدي ساعة | الدوري المصري
تقارير: الترجي يقترب من ضم زميل تريزيجيه السابق ساعة | الوطن العربي
هدف لا ينسى - صبري وقذيفة تاريخية "اعترف الحضري باستحالة صدها" ساعة | تقرير في الجول
إصابة مدرب في ناشئين وادي دجلة بفيروس كورونا 2 ساعة | مصر
اجتماع لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية لمناقشة عودة النشاط الرياضي 2 ساعة | الدوري المصري
الاتحاد الفلسطيني يحدد موعد عودة الدوري 2 ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسميا - لاريسا يعلن رحيل عمرو وردة "لأسباب تأديبية خطيرة" 2 مالك لاريسا: عاملت وردة مثل ابني ولا صحة لما قاله.. وهذا تحديدا ما فعله 3 وكيل صلاح يرد على تصريحات هاني رمزي بخصوص "عرض ريال مدريد" 4 محمد زيدان: تعجبت مما فعله أبو تريكة.. وجيلنا أقوى كثيرا من الجيل الحالي
قد ينال إعجابك