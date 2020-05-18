تقارير: الترجي يقترب من ضم زميل تريزيجيه السابق

دخل نادي الترجي التونسي في مفاوضات قوية مع ياسين مرياح مدافع أولمبياكوس اليوناني ومنتخب تونس لضمه لصفوف فريقه في الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة "الشروق" التونسية أن الترجي يحاول بكل قوة ضد مرياح في الموسم المقبل لتدعيم خط دفاعه بقوة والعودة للمنافسة على لقب بطولة إفريقيا.

رغبة الترجي في ضم مرياح تأتي بسبب اقتراب المدافع شمس الدين الذوادي من الرحيل عن فريق باب سويقة.

وأيضا القائد خليل شمام، لذلك يرغب الترجي في ضم مرياح الذي يملك خبرة مع منتخب تونس.

محاولات الترجي لضم مرياح ليست الأولى لأن نادي الدم الذهب حاول التعاقد معه عندما كان لاعبا في الصفاقسي قبل أن يخرج للاحتراف.

مرياح البالغ من العمر 26 عاما انضم لصفوف أولمبياكوس في 2018 قادما من الصفاقسي التونسي، ومنذ ذلك الوقت وهو معارا لفريق قاسم باشا التركي، وكان زميل الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه" لاعب أستون فيلا الحالي.

ولعب مرياح مع منتخب تونس أكثر من 40 مباراة دولية.

ويرغب الترجي في تدعيم دفاعه بقوة بعدما ودع دوري أبطال إفريقيا من ربع النهائي أمام الزمالك، وأيضا خسارته أمام الفارس الأبيض للقب السوبر الإفريقي.

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