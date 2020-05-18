اجتماع لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية لمناقشة عودة النشاط الرياضي
الإثنين، 18 مايو 2020 - 20:30
كتب : عاطف شادي
يستعد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة هشام حطب للاجتماع يوم الأربعاء المقبل، لمناقشة عودة النشاط الرياضي في مصر.
الاجتماع "الهام"، على حد وصف بيان اللجنة الأولمبية، يهدف لوضع التصورات المستقبلية المبكرة لعودة النشاط الرياضي، وفقا لقرارات رئيس الوزراء بعودة النشاط الرياضي تدريجيا يوم 15 يونيو.
ويسعى مجلس الأولمبية "لتجهيز الخطط حتى لا يكون هناك أي تعطل فور إشارة العودة وتكون الرياضة المصرية على الطريق الصحيح".
وكشف بيان اللجنة الأولمبية جدول أعمال الاجتماع المنتظر، الذي يضم:
** النظر في موضوع عودة ممارسة النشاط الرياضي بصفه عامة ومناقشة بعض تجارب البلاد الأخرى في هذا الشأن والإجراءات الطبية والوقائية واجبة الاتباع وكيفية التنفيذ.
** النظر في عودة النشاط الرياضي للمنتخبات القومية والمؤهلين والجاري تأهيلهم للدورة الأولمبية والإجراءات الطبية والإحترازية الخاصة بهم وآليات التنفيذ.
** النظر في موضوع تصنيف الهيئات العاملة للاتحادات الرياضية واتخاذ الإجراءات اللازمة وكذلك طلب بعض الاتحادات استعجال نشر نظمها الأساسية المعطلة منذ فترة وذلك للضرورة حتى يتسنى لتلك الاتحادات إجراء التصنيف واعتماده استعدادا للدعوة للجمعيات العمومية العادية للعام الحالي.
** عرض كافة الأعمال الخاصة باللجنة الأولمبية المصرية المراد تنفيذها والنظر في أي أمور أخرى معطله.
** النظر في موضوع استقالة مجلس إدارة الاتحاد المصري الكياك والكانوي ورفض اللجنه الأولمبية لهذه الاستقالة والبدائل.
** عرض الأمور والاحتياطات الطبية التي ستراعى مستقبلا من خلال الدكتور حسن كمال رئيس اللجنه الطبية باللجنة الأولمبية المصرية تحت إشراف الأستاذ الدكتور علاء مشرف المشرف العام على اللجنة الطبية للجنة الاولمبيه المصرية.
** النظر في موضوع إيقاف الاتحاد المصري لرفع الأثقال بعد المستجدات التي حدثت في الاتحاد الدولي لرفع الأثقال.
** مايستجد من أعمال.
video:1
النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.
الأهلي في الصدارة بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.
في صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.
ويهبط آخر ثلاثة فرق في ترتيب الدوري إلى الدرجة الثانية، بينما يلعب البطل ووصيفه في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، ويتأهل ثالث الدوري وبطل كأس مصر إلى الكونفدرالية.
وفي حال فوز فريق من الثلاثة الأوائل في الدوري بلقب كأس مصر، يتأهل ثالث الدوري ووصيف الكأس إلى الكونفدرالية.
وفي حال وصول فريقين من الثلاثة الأوائل في الدوري إلى نهائي كأس مصر، يتأهل ثالث ورابع الدوري إلى الكونفدرالية.
طالع أيضا
تصريحات قوية من كلوب ردا على "إلغاء نتائج الموسم"
حكام في المواجهة - الشناوي: حياتو هدد المقاولون بسببي
مارتن يول: ربما الأهلي أكبر ناد في العالم.. ولكن
مصدر مقرب من باهر المحمدي يوضح حقيقة "توقيعه للاهلي"