اجتماع لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية لمناقشة عودة النشاط الرياضي

يستعد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة هشام حطب للاجتماع يوم الأربعاء المقبل، لمناقشة عودة النشاط الرياضي في مصر.

الاجتماع "الهام"، على حد وصف بيان اللجنة الأولمبية، يهدف لوضع التصورات المستقبلية المبكرة لعودة النشاط الرياضي، وفقا لقرارات رئيس الوزراء بعودة النشاط الرياضي تدريجيا يوم 15 يونيو.

ويسعى مجلس الأولمبية "لتجهيز الخطط حتى لا يكون هناك أي تعطل فور إشارة العودة وتكون الرياضة المصرية على الطريق الصحيح".

وكشف بيان اللجنة الأولمبية جدول أعمال الاجتماع المنتظر، الذي يضم:

** النظر في موضوع عودة ممارسة النشاط الرياضي بصفه عامة ومناقشة بعض تجارب البلاد الأخرى في هذا الشأن والإجراءات الطبية والوقائية واجبة الاتباع وكيفية التنفيذ.

** النظر في عودة النشاط الرياضي للمنتخبات القومية والمؤهلين والجاري تأهيلهم للدورة الأولمبية والإجراءات الطبية والإحترازية الخاصة بهم وآليات التنفيذ.

** النظر في موضوع تصنيف الهيئات العاملة للاتحادات الرياضية واتخاذ الإجراءات اللازمة وكذلك طلب بعض الاتحادات استعجال نشر نظمها الأساسية المعطلة منذ فترة وذلك للضرورة حتى يتسنى لتلك الاتحادات إجراء التصنيف واعتماده استعدادا للدعوة للجمعيات العمومية العادية للعام الحالي.

** عرض كافة الأعمال الخاصة باللجنة الأولمبية المصرية المراد تنفيذها والنظر في أي أمور أخرى معطله.

** النظر في موضوع استقالة مجلس إدارة الاتحاد المصري الكياك والكانوي ورفض اللجنه الأولمبية لهذه الاستقالة والبدائل.

** عرض الأمور والاحتياطات الطبية التي ستراعى مستقبلا من خلال الدكتور حسن كمال رئيس اللجنه الطبية باللجنة الأولمبية المصرية تحت إشراف الأستاذ الدكتور علاء مشرف المشرف العام على اللجنة الطبية للجنة الاولمبيه المصرية.

** النظر في موضوع إيقاف الاتحاد المصري لرفع الأثقال بعد المستجدات التي حدثت في الاتحاد الدولي لرفع الأثقال.

** مايستجد من أعمال.

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النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

الأهلي في الصدارة بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

في صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

ويهبط آخر ثلاثة فرق في ترتيب الدوري إلى الدرجة الثانية، بينما يلعب البطل ووصيفه في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، ويتأهل ثالث الدوري وبطل كأس مصر إلى الكونفدرالية.

وفي حال فوز فريق من الثلاثة الأوائل في الدوري بلقب كأس مصر، يتأهل ثالث الدوري ووصيف الكأس إلى الكونفدرالية.

وفي حال وصول فريقين من الثلاثة الأوائل في الدوري إلى نهائي كأس مصر، يتأهل ثالث ورابع الدوري إلى الكونفدرالية.

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