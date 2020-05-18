اجتماع لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية لمناقشة عودة النشاط الرياضي

الإثنين، 18 مايو 2020 - 20:30

كتب : عاطف شادي

الدوري المصري

يستعد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة هشام حطب للاجتماع يوم الأربعاء المقبل، لمناقشة عودة النشاط الرياضي في مصر.

الاجتماع "الهام"، على حد وصف بيان اللجنة الأولمبية، يهدف لوضع التصورات المستقبلية المبكرة لعودة النشاط الرياضي، وفقا لقرارات رئيس الوزراء بعودة النشاط الرياضي تدريجيا يوم 15 يونيو.

أخبار متعلقة
صُناع كرة القدم - مرحبا بكم في واقع جديد.. كيف سيتأثر سوق الانتقالات المصري بفيروس كورونا لا ليجا لـ في الجول: شعبيتنا كبيرة في مصر دون الحاجة للاعبين مصريين مثل دوريات أخرى رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية: مدة المجلس الجديد لاتحاد الكرة ستكون عاما واحدا مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: حكمنا بأحقية التوأم في راتب شهرين.. لجوء المصري للمحاكم خاطئ

ويسعى مجلس الأولمبية "لتجهيز الخطط حتى لا يكون هناك أي تعطل فور إشارة العودة وتكون الرياضة المصرية على الطريق الصحيح".

وكشف بيان اللجنة الأولمبية جدول أعمال الاجتماع المنتظر، الذي يضم:

** النظر في موضوع عودة ممارسة النشاط الرياضي بصفه عامة ومناقشة بعض تجارب البلاد الأخرى في هذا الشأن والإجراءات الطبية والوقائية واجبة الاتباع وكيفية التنفيذ.

** النظر في عودة النشاط الرياضي للمنتخبات القومية والمؤهلين والجاري تأهيلهم للدورة الأولمبية والإجراءات الطبية والإحترازية الخاصة بهم وآليات التنفيذ.

** النظر في موضوع تصنيف الهيئات العاملة للاتحادات الرياضية واتخاذ الإجراءات اللازمة وكذلك طلب بعض الاتحادات استعجال نشر نظمها الأساسية المعطلة منذ فترة وذلك للضرورة حتى يتسنى لتلك الاتحادات إجراء التصنيف واعتماده استعدادا للدعوة للجمعيات العمومية العادية للعام الحالي.

** عرض كافة الأعمال الخاصة باللجنة الأولمبية المصرية المراد تنفيذها والنظر في أي أمور أخرى معطله.

** النظر في موضوع استقالة مجلس إدارة الاتحاد المصري الكياك والكانوي ورفض اللجنه الأولمبية لهذه الاستقالة والبدائل.

** عرض الأمور والاحتياطات الطبية التي ستراعى مستقبلا من خلال الدكتور حسن كمال رئيس اللجنه الطبية باللجنة الأولمبية المصرية تحت إشراف الأستاذ الدكتور علاء مشرف المشرف العام على اللجنة الطبية للجنة الاولمبيه المصرية.

** النظر في موضوع إيقاف الاتحاد المصري لرفع الأثقال بعد المستجدات التي حدثت في الاتحاد الدولي لرفع الأثقال.

** مايستجد من أعمال.

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

الأهلي في الصدارة بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

في صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

ويهبط آخر ثلاثة فرق في ترتيب الدوري إلى الدرجة الثانية، بينما يلعب البطل ووصيفه في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، ويتأهل ثالث الدوري وبطل كأس مصر إلى الكونفدرالية.

وفي حال فوز فريق من الثلاثة الأوائل في الدوري بلقب كأس مصر، يتأهل ثالث الدوري ووصيف الكأس إلى الكونفدرالية.

وفي حال وصول فريقين من الثلاثة الأوائل في الدوري إلى نهائي كأس مصر، يتأهل ثالث ورابع الدوري إلى الكونفدرالية.

طالع أيضا

تصريحات قوية من كلوب ردا على "إلغاء نتائج الموسم"

حكام في المواجهة - الشناوي: حياتو هدد المقاولون بسببي

ماذا ينتظر الدوري المغربي؟

مارتن يول: ربما الأهلي أكبر ناد في العالم.. ولكن

مصدر مقرب من باهر المحمدي يوضح حقيقة "توقيعه للاهلي"

اختفوا في ظروف غامضة - علاء شعبان.. ضحية مذبحة جوزيه

في الدوري الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
قناة أبو ظبي: العين الإماراتي يتقدم بعرض لضم باهر المحمدي 10 دقيقة | الدوري المصري
تقارير: الترجي يقترب من ضم زميل تريزيجيه السابق 19 دقيقة | الوطن العربي
هدف لا ينسى - صبري وقذيفة تاريخية "اعترف الحضري باستحالة صدها" 25 دقيقة | تقرير في الجول
إصابة مدرب في ناشئين وادي دجلة بفيروس كورونا ساعة | مصر
اجتماع لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية لمناقشة عودة النشاط الرياضي ساعة | الدوري المصري
الاتحاد الفلسطيني يحدد موعد عودة الدوري ساعة | الوطن العربي
شافي: لهذا أفضل لـ برشلونة التعاقد مع نيمار بدلا من أوباميانج أو ماني ساعة | أوروبا
كلوب: إلغاء نتائج الموسم؟ هذا ظلم.. ينبغي أن يتوج ليفربول باللقب 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسميا - لاريسا يعلن رحيل عمرو وردة "لأسباب تأديبية خطيرة" 2 مالك لاريسا: عاملت وردة مثل ابني ولا صحة لما قاله.. وهذا تحديدا ما فعله 3 محمد زيدان: تعجبت مما فعله أبو تريكة.. وجيلنا أقوى كثيرا من الجيل الحالي 4 وكيل صلاح يرد على تصريحات هاني رمزي بخصوص "عرض ريال مدريد"
قد ينال إعجابك