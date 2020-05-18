إصابة مدرب في ناشئين وادي دجلة بفيروس كورونا

أعلن علاء عبده مدرب فريق 2005 في نادي وادي دجلة والمدير الفني لمنتخب القاهرة إصابته بفيروس كورونا.

وتواصل FilGoal.com مع علاء للاطمئنان عليه فقال:"درجة حرارتي مرتفعة منذ يومين، ذهبت لمستشفى السلام لأخضع لاختبار".

وواصل "ظهرت العينة إيجايبة. ألزم بيتي الآن وأنتظر قرار المستشفى لأخضع لحجر صحي".

وعلاء هو سادس مصاب بالفيروس في الوسط الرياضي بمصر بعد حمادة الشرقاوي حارس مرمى شبان أسيوط وأحمد الشرقاوي لاعب جمهورية شبين ووليد عبد الله مدرب حراس فريق المدينة المنورة وهادي جمعة مدرب قطاع الناشئين بنادي شبان بني سويف ومحمد عبده المدرب الأسبق لحراس مرمى نادي بدر والذي وافته المنية بعد إصابته بالمرض.

وتوقفت كرة القدم في مصر في مارس الماضي بعد تفشي فيروس كورونا وأعلنت رئاسة الوزراء السماح بالعمل في الأندية ومراكز الشباب بشكل جزئي بداية من منتصف يونيو المقبل.

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ولا يزال الاتحاد المصري لكرة القدم بالتعاون مع وزارة الرياضة يبحثان متى يمكن للفرق العودة للتدريبات تمهيدا لاستئناف بطولة الدوري.

ويتصدر الأهلي البطولة بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

وفي صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

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