الاتحاد الفلسطيني يحدد موعد عودة الدوري

حدد الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم موعد استئناف بطولة الدوري الفلسطيني من جديد، وذلك بعد توقفها بسبب أزمة فيروس كورونا.

وقرر الاتحاد وبعد التشاور مع وزارة الصحة الفلسطينية، تحديد موعد الـ 12 من شهر يونيو المقبل كموعد رسمي لاستئناف منافسات دوري المحترفين والاحتراف الجزئي.

وكشف اتحاد الكرة في بيانه الرسمي "الأندية سوف تستأنف تدريباتها ابتداءً من يوم الأربعاء، الموافق 27-5-2020، بحيث تخوض الفرق تدريباتها على الملاعب الخاصة بها".

وستقام مباريات الجولات الثلاث المتبقية من الدوري الفلسطيني بدون حضور جماهيري، وفي ملاعب هواري بو مدين في دورا، واستاد الجامعة الأمريكية في جنين، واستاد الشهيد فيصل الحسيني في الرام.

ونوه الاتحاد إلى أن "الدوري سيستأنف بالارتكاز على البروتوكول الصحي لوزارة الصحة الفلسطينية، والذي تم توزيعه على كافة الأندية، وسيتم عقد ورشات عمل في هذا المجال تجمع ذوي الاختصاص من اتحاد كرة القدم ووزارة الصحة والأندية خلال الأيام القادمة"، وفقا لما جاء في بيان الاتحاد.

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ويتصدر فريق مركز بلاطة الدوري الفلسطيني بـ 42 نقطة بفارق 7 نقاط عن الوصيف شباب الأمعري مع تبقي 3 مباريات فقط.

بينما تأكد هبوط فريق القوات الفلسطينية (8 نقاط) للدرجة الثانية، ويبقى تحديد مصير الفريق الثاني الذي سيهبط.

ويتصارع أهلي قلقيلية (13 نقطة) مع ثقافي طولكرم (16 نقطة) لتفادي الهبوط.

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