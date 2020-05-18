شافي: لهذا أفضل لـ برشلونة التعاقد مع نيمار بدلا من أوباميانج أو ماني

يرى شافي هيرنانديز نجم برشلونة السابق أن الأفضل للنادي الكاتالوني استعادة لاعبه السابق نيمار، بدلا من التعاقد مع أحد المهاجمين البارزين ساديو ماني وبيير-ايمريك أوباميانج.

نيمار النادي : باريس سان جيرمان برشلونة

وقال شافي في حوار نشرته صحيفة مترو الإنجليزية:"كلاعب كرة، إنه (نيمار) ضمن أفضل 3 أو 5 لاعبين في العالم. أتمنى عودته لبرشلونة. سيضيف الكثير. شخصية إيجابية. ستكون صفقة رائعة وسيصنع الفارق".

وواصل المدرب الحالي لنادي السد القطري "ماني وأوباميانج قد يقتلانك في مساحة واسعة، لكن برشلونة يحتاج لاعبين يعرفون كيف يتحركون في مساحات ضيقة. أفكر في لاعب يتأقلم مع أسلوب برشلونة، ليس سهلا إيجاد لاعب. صامويل إيتو كان مثاليا مثلما هو الحال للويس سواريز الآن".

بعدما رحل نيمار عن برشلونة في 2017 وبات أغلى لاعب كرة قدم في التاريخ مفضلا ارتداء القميص الأزرق لباريس سان جيرمان، يتمنى البرازيلي لو عاد به الزمن حتى لا يتخذ ذلك القرار.

وتمنى نيمار العودة لبرشلونة وفي الصيف الماضي حاول الفريق الإسباني استعادته لكنه باريس طلب 300 مليون يورو وفقا لتقارير.

ولطالما أعرب مسؤولو ونجوم برشلونة عن رغبتهم في استعادة نيمار الذي تألق مع الفريق وكون ثلاثيا لا ينسى مع سواريز والأيقونة ليونيل ميسي.

ويمتد عقد نيمار، الذي انتقل للعاصمة الفرنسية مقابل 222 مليون يورو، مع باريس إلى 2022.

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