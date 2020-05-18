سونيس: لو كنت لاعبا وأصبت بفيروس كورونا سألعب على أي حال لأنني مشتاق للعودة

الإثنين، 18 مايو 2020 - 16:05

كتب : FilGoal

جرايم سونيس

قال جرايم سونيس لاعب وسط ليفربول السابق إنه لو كان لاعبا وأصيب بفيروس كورونا وطُلب منه اللعب فسيلعب على الفور لأنه سيكون مشتاقا للغاية للعودة للعب. وذلك وفقا لتصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس".

وصرح سونيس قائلا: "إن تم تشخيصي بالإصابة بفيروس كورونا وطلب مني مدربي اللعب فسألعب فورا".

وأضاف "قد تدعوني شخص غير مسؤول، لكن إن كنت لاعبا الآن فسأكون مشتاقا للغاية للعودة".

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وواصل "لاعبو كرة القدم لديهم مسؤولية اجتماعية، لكن على الجانب الآخر كرة القدم يمكنها أن تقوم بالكثير من الأشياء الجيدة".

وأتم "أعتقد أنني كنت سألعب إن شعرت أنني بخير رغم إصابتي بالفيروس، وهذا أنا فقط".

أندية الدوري الإنجليزي صوتت يوم الإثنين على العودة للتدريبات الجماعية في مجموعات صغيرة بداية من يوم الثلاثاء.

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