رسميا - أندية الدوري الإنجليزي توافق على العودة للتدريبات الجماعية بداية من الثلاثاء

وافقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الاجتماع الذي عقدته يوم الإثنين على العودة للتدريبات بداية من يوم الثلاثاء. وذلك وفقا لبيان رسمي نشرته رابطة الدوري.

وجاء نص البيان كالتالي: "وافقت الأندية بالإجماع على العودة للتدريبات في مجموعات صغيرة بداية من الثلاثاء مع التشديد على الحفاظ على التباعد الاجتماعي".

وواصل "سلامة وراحة كل المشاركين في الدوري الإنجليزي الممتاز أولوية والرجوع الآمن للتدريبات هي عملية خطوة بخطوة".

وأكمل "المشورة الكاملة ستستمر مع اللاعبين والمدربين والأندية ورابطة اللاعبين المحترفين ورابطة مدراء الدوري من أجل تطوير بروتوكول للعودة للتدريبات بشكل كامل تماما".

وكانت شبكة "بي بي سي" قد نشرت تقريرا في وقت سابق قالت فيه إن اللاعبين سيعودون للتدرب على هيئة مجموعات صغيرة بداية من يوم الثلاثاء.

وأشار التقرير إلى أن الأندية أجمعت على الموافقة على مجموعة البنود الموجودة في بروتوكول الوقاية الطبية للحفاظ على سلامة اللاعبين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأشار التقرير إلى أن القرار سيسمح للأندية بالعودة للتدرب بداية من الثلاثاء 19 مايو في التدرب لأول مرة على هيئة مجموعات صغيرة إن أوضحت الفحوصات سلامة اللاعبين.

وتسمح البروتوكولات الطبية بالحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي وسيتم تطبيق بنود أكثر لكي تمكن اللاعبين من الالتحام والتواصل خلال التدريبات وكذلك المباريات.

وأشير خلال الاجتماع إلى "أن المراحل القادمة ستكون أصعب وتحتاج لعمل أكبر".

وحتى الآن تواجه الأندية صعوبة في إقناع لاعبيها ونجومها بالعودة خاصة مع تخوفهم من تفشي الوباء والمخاطرة بأسرهم بالعودة "مبكرا" وفقا لوصف لاعبين مثل تروي ديني لاعب واتفورد ورحيم سترلينج وغيرهم.

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