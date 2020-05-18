الشرطة في لندن: لاعب تشيلسي مشتبه به في قضية اغتصاب

قال متحدث باسم الشرطة في لندن إن القبض على كالوم هودسون أودوي لاعب تشيلسي جاء للاشتباه في قيامه باغتصاب امرأة. وذلك وفقا لما نشرته صحيفة "دايلي ميل" البريطانية.

وصرح متحدث باسم الشرطة قائلا: "تم الاتصال الشرطة وخدمات الإسعاف فجر يوم الأحد بعد بلاغ من امرأة تشعر بالإعياء".

وواصل "حينما وصلت خدمات الإسعاف، المرأة أبلغت أنها تعرضت للاغتصاب وتم أخذها للمستشفى".

وأكمل "تم القبض على الرجل من مكان الواقعة للاشتباه في قيامه بجريمة الاغتصاب، وأطلق سراحه اليوم بكفالة على أن يعود في منتصف يونيو للاستجواب".

وعادت الشرطة يوم الأحد لملكية كالوم هودسون أودوي من اجل التحقيق في هذا الشأن.

فيما أوضحت صحيفة "صن" البريطانية في وقت سابق أن اللاعب قابل المرأة بعدما تعرف عليها عبر الإنترنت ودعاها إلى منزله فيما يعني خرق قواعد الإغلاق، كما أرسل سيارة لجلبها.

وحتى الآن لم يعلق أو يتحدث تشيلسي عن الواقعة مطلقا ورفض الرد على استفسارات الصحف البريطانية.

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