ناني: كنت أخشى سير أليكس فيرجسون مثل والدي.. وهذا ما حدث بعد ركلة جزاء فولام

قال لويس ناني لاعب مانشستر يونايتد السابق إنه كان يخشى سير أليكس فيرجسون مثل والده، كما حكى قصة ركلة الجزاء التي أهدرها ضد فولام ثم اصطحاب مدربه الأسطوري إلى المنزل بعد المواجهة مباشرة. وذلك في بودكاست "يونايتد".

وصرح ناني قائلا: "في البداية كنت خائفا للغاية منه، مثل والدي تعلمون كيف ذلك الشعور، أن ترتكب خطأ أمامه أو تفعل شيئا خاطئ".

وأضاف "لكنني كنت خائفا منه حتى تعلمت فهمه وكنت قادرا على التعبير عن نفسي".

وواصل "لغتي الإنجليزية لم تكن قوية قط أو ستكون، لكن في ذلك الوقت كانت أسوأ من الآن وحينما وجد أنني يمكنني الحديث أكثر معه، أتى إليه ومنحني مزيدا من الاهتمام".

وأكمل "ومنذ ذلك الحين تعلمت الكثير عن سير أليكس فيرجسون، ما يرغب في فعله ومن كان وتحسنت العلاقة كثيرا".

وتابع "سير أليكس كان جاري واعتدنا أن نذهب إلى لندن بالقطار سويا".

واستطرد "زوجته أو عائلته اعتادت أن تتركه في محطة القطارات لذا في طريق العودة لم يكن لديه ما يقله للعودة، كان يبحث عن شخص يعيش بجانبه لكي يوصله".

وواصل "قلت له حسنا أيها المدرب سأصطحبك للمنزل، لكن ذلك اليوم كان بعد مواجهة فولام خارج ملعبنا وكنت على مقاعد البدلاء ثم شاركت".

وتابع "كنت ألعب بثقة لا تصدق، وحصلنا على ركلة جزاء وجيجز كان من يسدد ركلات الترجيح، شعرت بالثقة وجيجز لم يقل أي شيء، سددت الركلة وأهدرت".

وأردف "ركلة الجزاء كانت ستجعل النتيجة 3-2، ثم كنا عائدين وفي نفس اليوم عرضت إيصاله للمنزل، قدت به السيارة ولم يتحدث بأي كلمة".

مباراة فولام تلك كانت ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2010-2011 وانتهت بتعادل يونايتد مع مضيفه بنتيجة 2-2. ناني كان قد شارك بدلا من بارك جي سونج في الدقيقة 66.

واستكمل ناني: "في غرفة الملابس قتلني، قال لي، ناني كيف ترى نفسك بهذه الأحقية؟ من منحك الأذن لتسدد الركلة؟ ريان".

وتابع "ثم قتل ريان جيجز لأنه قال، ريان لما سمحت له بتسديد الركلة، ليرد ريان، قال إنه حصل على الكرة وسمحت له".

واستطرد "يا رباه، كان يوما لا يصدق، أخذته المنزل ولم أشعر بأي راحة أثناء القيادة".

وأضاف "فيرجسون رجل يعلم كيف يدير كل الشخصيات لديه من مختلف الأعمار".

وأتم "شخصيتي كانت في ذلك الوقت صغيرا ولم أكن سهلا، علمت ذلك وتعلمت الكثير وتغيرت كثيرا، تلك هي الحياة يجب أن تتعلم".

ناني لعب 230 مباراة بقميص يونايتد سجل خلالها 40 هدفا وصنع 73 آخرين.

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