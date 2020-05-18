أجانب منسيون – حوار في الجول (1).. بوكير: هل تعرفون أن الجوهري هو من جعلني مدربا في مصر

"ذهبت إلى السعودية لأعمل مدربا، لكن المدير الفني الألماني الذي ذهبت لأعمل معه فضل مدربا مصريا ليكون مساعده كان اسمه محمود الجوهري".. أنا ثيو بوكير واحد من أفضل المدربين الأجانب في تاريخ الدوري المصري وهذه قصتي.

يمتلك بوكير تاريخا كبيرا في التدريب، ومر قطاره بثلاث محطات مصرية مع الاتحاد السكندري والإسماعيلي والزمالك ويحكي عنها في حواره مع FilGoal.com والذي ننشره على أجزاء.

بداية رحلة بوكير مع الكرة المصرية كانت من خلال الاتحاد السكندري في موسم 1993-1994، وقاد زعيم الثغر للمركز الرابع في الدوري الممتاز لموسمين متتاليين.

واليوم، يحكي لنا بوكير عن محطته الأولى في مصر مع الاتحاد السكندري.

البداية في السعودية

قبل تولي مسؤولية الاتحاد السكندري، لم يعرفني أحد في مصر سوى شخص واحد، لكن القصة لم تبدأ من هنا.

في أواخر السبعينات، حصلت على فرصة العمل مع أحد المدربين الألمان الكبار يدعى ديتمار كرامر الذي أحضرني معه إلى بايرن ميونيخ وكنا على وشك توقيع العقد، لكن وصله عرض من اتحاد جدة وقرر الرحيل إلى السعودية.

وبالفعل اصطحبني معه إلى السعودية كمدرب مساعد، ولكن بعد أسبوعين فوجئت به يقول لي أنت لاعب أفضل ونصحني باللعب وجني أموال أكثر بدلا من العمل كمدرب.

وفضل علي مدربا مصريا كان يعمل وقتها مع ناشئي اتحاد جدة.

هل تعرفون من اختار ليكون مساعده في اتحاد جدة؟ محمود الجوهري.

وبدلا من العمل كمدرب، لعبت مع اتحاد جدة وعدت لألمانيا ولعبت فترة مع شالكه، ومرت السنوات ثم عدت للتدريب في اتحاد جدة.

لكن خلال تلك السنوات، توطدت علاقتي بالجوهري وأصبحنا صديقين وعاد هو لمصر وأصبح مدربا للمنتخب.

من منتخب مصر إلى الاتحاد

طلب مني الجوهري الانضمام للجهاز الفني لمنتخب مصر، وأراد أن أكون مساعده.

وذهبت إلى مصر، لكنني اعتذرت له عن عدم الانضمام لجهازه الفني وأخبرته برغبتي في العمل كمدير فني لأنني أردت أكون الرجل الأول في أي فريق.

لم ييأس الجوهري ورد علي بأنه سيبحث لي عن عرض من فريق مصري، لأنه رأى أنني بهذه الطريقة سأكون مساعدا له أيضا، لكن بشكل غير مباشر.

أخبرني الجوهري بأنني سأساعده في رفع مستوى الكرة المصرية، وهو من أحضر لي عرض الاتحاد السكندري.

وتكفل الاتحاد المصري لكرة القدم بدفع جزء من راتبي لمساعدة الاتحاد السكندري.

وبالفعل، وقعت للاتحاد السكندري رغم أنه كان ناديا فقيرا لكن الجوهري كان ساحرا وقادرا على إقناعك.

واتصل بي كرامر في نفس اليوم وسألني لماذا توقع لناد صغير، سيطردوك بعد 3 أشهر.

لكنه الجوهري!

لا نستحق الدوري الممتاز

بدأت مع الاتحاد وكان عملي الأول هو التحدث لقائد الفريق طارق العشري، وقال لي نحن فريق ضعيف ولا نستحق اللعب في الدوري الممتاز ولم نهبط في الموسم الماضي بالحظ.

كان العشري شخصا جيدا جدا وصريحا، لم يمتلك مهارة بيليه لكنه كان مقاتلا وقدوة للجميع، وساعدني في عملي كثيرا مع خوف النادي من الهبوط.

وكان مساعدي طلعت يوسف مدربا عظيما وساعدني على التعرف على العقلية المصرية.

وبهذا الشكل أصبح لي 3 مساعدين في الفريق.. طلعت يوسف الذي يجلس بجانبي على الدكة وطارق العشري قائد الفريق بالإضافة إلى خوف النادي من الهبوط وهذا ساعدني على تحقيق ما أردته.

وأثبتنا أن اللاعبين المصريين يستطيعون أن يصبحوا مثل الألمان لو عملت معهم بشكل جيد، وهذا من أفضل الأشياء التي يمكن أن تقدمها للاعبين.

يجب أن تُشعر اللاعبين بالحب، ويحب أن يحبوا التمرين لأنهم لا يريدون أن يأتوا للنادي من أجل الركض والتدرب في الجيم، يريدون لعب كرة القدم.

وقدمنا 3 مواسم جيدة، والكل كان يسأل ماذا حدث للاتحاد وكيف تحول بهذه السرعة، والإجابة هي أن اللاعبين أحبوا مجموعة العمل.

العديد من المدربين يخلطون بين التدريب والتمرين وهذا أمر خاطئ، وكل تمرين يجب أن يحتوي على جرعات فنية من كرة القدم.

بعد نهاية 3 مواسم مع الاتحاد، للأسف ظهر نوع من العقلية السيئة داخل النادي ومن يقول لا نريد مدربا يتقاضي راتبا كبيرا بعدما تحسن الفريق.

وكان صعبا علي التعامل مع هؤلاء الأشخاص رغم علاقتي الجيدة بطلعت يوسف وبعض الأشخاص داخل النادي وقررت الرحيل للكويت.

طارق العشري المدرب

لم أشك للحظة في أن طارق العشري سيصبح مدربا كبيرا، لأنه كان يحب كرة القدم وذكيا ولا يلعب من أجل المال، وهذا ما كان يشعر به اللاعبون تجاه قائدهم.

لم يخبرني طارق في البداية أنه أراد أن يصبح مدربا، ولا يوجد ضمان على أن اللاعب الجيد سيصبح مدربا جيدا وهناك اختلاف.

صحيح اللاعب لديه رؤية ويشاهد التدريبات ويحفظها ولكن المدرب يجب أن يقرأ المباريات وقادر على تصحيح الأوضاع.

وهذا ما وجدته دائما في طارق.

لم يكن لدي الفرصة لأرى طارق يعمل ولكنني سمعت العديد من الأشياء الجيدة عنه.

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