مجلس الوزراء: الدوري الألماني سيكون نبراسنا.. وقد نعلن موعد عودة النشاط في هذا التاريخ

الأحد، 17 مايو 2020 - 23:27

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - الزمالك - محمد هاني - الأهلي - السوبر المصري

كشف نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، الموعد المحتمل لإعلان موعد عودة النشاط الرياضي في مصر.

وقال نادر سعد في مداخلة هاتفية عبر قناة أون تايم سبورتس: "قد نعلن الموعد النهائي لعودة النشاط الرياضي بما في ذلك الدوري المصري، منتصف يونيو المقبل، وفقا للإجراءات الاحترازية التي سيتم تحديدها".

وأوضح "مثال: وقتما نقرر عودة عمل دور السينما والمسرح مثلا أو الأنشطة الدينية في المساجد والكنائس، فلن تعمل تلك المباني بكامل سعتها. إذا كانت القاعة تتسع لـ100 فرد مثلا فسنسمح بدخول 50 فردا أو أقل وهكذا".

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المتحدث باسم مجلس الوزراء أتبع "دوري كرة القدم له ميزة وعيب. الميزة أنه يٌلعب بدون جمهور بالأساس وهذا يقلل نسبة العدوى، والعيب أن كرة القدم تُلعب بـ 11 لاعبا ضد 11، ما يعني عدد كبير من المختلطين".

وواصل "في حالة عودة النشاط، سنطبق الإجراءات الاحترازية بحذافيرها. في غرف الملابس مثلا، وفي الحافلات لن يجلس لاعبين بجانب بعضهما".

نادر سعد كشف التنسيق مع مسؤولي الدوري الألماني قائلا "الدوري الألماني سيكون نبراسنا لعودة النشاط للكرة المصرية، ونحن على اتصال بالعفل معهم لمعرفة كل التفاصيل الدقيقة في تجربتهم للاستفادة منها".

وأتم "ضمن الإجراءات الاحترازية، ارتداء الكمامات. لكمامة ستكون إلزامية على الجميع في كل الأماكن المغلقة بداية من شهر يونيو المقبل حسب قرار رئيس الوزراء".

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

الأهلي في الصدارة بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

في صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

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