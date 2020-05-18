في الجول يكشف تواريخ عودة الدوري وفق توصيات اللجنة الطبية لوزارة الرياضة

أوصت اللجنة الطبية العليا التي تم تشكيلها من خلال وزارة الشباب والرياضة، بخطة لاستئناف الدوري المصري من جديد.

وحسبما علم FilGoal.com، فإن الخطة تقضي بعودة الأندية للتدريبات يوم 15 يونيو المقبل، بينما تم وضع موعد موعد مبدئي باستئناف المباريات الرسمية للمسابقة يوم 15 يوليو.

ووفق الخطة الموضوعة، فستحصل فرق الدوري على فترة شهر لإعداد لاعبيها، قبل استئناف المسابقات المحلية مرة أخرى.

وأوصت اللجنة الطبية العليا أيضا، مجموعة كبيرة من الإجراءات الاحترازية، من بينها ما يخص تنفيذ قرار مجلس الوزراء بعودة النشاط التدريجي للأندية ومراكز الشباب، وأيضا ما يخص الجانب الوقائي في تدريبات ومباريات وبطولات ومنافسات مختلف الألعاب الجماعية والفردية حال اتخاذ قرار رسمي باستئناف النشاط.

يذكر أن قرارات اللجنة الطبية العليا تعد استشارية فقط وليست نهائية أو واجبة التنفيذ.

كان نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، قد كشف الموعد المحتمل لإعلان موعد عودة النشاط الرياضي في مصر في منتصف يونيو المقبل. (طالع التفاصيل)

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

الأهلي في الصدارة بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

في صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

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