مدرب الاتفاق: أزارو لن يستمر معنا

أوضح خالد العطوي المدير الفني لفريق الاتفاق السعودي أن المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي المعار لن يستمر مع الفريق الموسم المقبل.

وليد أزارو النادي : الاتفاق الاتفاق

أزارو انتقل إلى الاتفاق السعودي في يناير الماضي، لكن كرة القدم توقفت تماما في مارس بسبب انتشار فيروس كورونا.

شدد مدرب الاتفاق على أن جميع اللاعبين الأجانب مستمرون مع الاتفاق، عدا وليد أزارو.

وقال العطوي في تصريحات لجريدة الاقتصادية السعودية: "نعتقد أن استمرار اللاعبين الحاليين هو استقرار للفريق، لكن أزارو سيستمر في حالة استكمال الدوري حتى نهاية إعارته".

ورحل أزارو من الأهلي إلى الاتفاق على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، دون وجود شرط أحقية الشراء.

وسجل أزارو 3 أهداف وصنع مرة خلال ظهوره في 7 مباريات مع الاتفاق.

وأشار العطوي إلى أن الجهاز الفني للاتفاق منح اللاعبين إجازة إلى نهاية الشهر الحالي نظرا لتوقف الدوري.

وأضاف "ندري أن التدريبات الانفرادية والمنزلية ليست كالتدريبات الجماعية، لكن على أقل تقدير سيكون لديهم لياقة بدنية جيدة حال عودة المنافسات".

وأتم مدرب الاتفاق "نحن متابعون ونراقبهم بشكل يومي".

video:1

طالع أيضا

قصص الرشوة في التحكيم الإفريقي

حكاية أنجح رياضي أولمبي في تاريخ مصر

أول رد من الأهلي بعد قرارات مجلس الوزراء

صفقة مثيرة بين برشلونة ويوفنتوس

حكاية هدف لا يُنسى لنجم الأهلي