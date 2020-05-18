"لاعبو أندية الدوري الإنجليزي لا يجب أن يحصلوا على رواتبهم إن لم يتدربوا"

قال أحد أعضاء مجلس إدارة أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز والذي يتمتع بنفوذ كبير أن اللاعبين لا يجب أن يحصلوا على رواتبهم إن لم يعودوا للتدريبات هذا الأسبوع. وذلك حسبما نقلت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية.

وقال عضو مجلس الإدارة لشبكة "سكاي": "لا أعتقد أنه يجب الدفع للاعبين إن لم يتدربوا".

وأضاف "لسنا متأكدين من الوضع الجاري في عقودهم حاليا".

وواصل "إن سألت من في الشارع هل تتدرب وتلعب كرة القدم ضد أشخاص يتم فحصهم مرتين في الأسبوع، هل تفعلها مقابل 60 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا؟".

وأتم "سيقولون نعم، الأمر يصيبني بالغضب".

وكان عدد من اللاعبين قد كشف عن تخوفه من العودة للتدريبات في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مع تأخر الفحوصات التي كان من المفترض أن تجريها الأندية هذا الأسبوع تمهيدا لاستئناف التدريبات.

وتعقد الأندية اجتماعا مع شركائها يوم الإثنين لبحث إمكانية عودة اللاعبين للتدريبات في مجموعات صغيرة ضمن ظروف محددة للغاية.

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