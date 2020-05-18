اعتراض رابطة الأندية الإيطالية على بروتوكول العزل من الحكومة.. والقرار الجديد خلال يومين

الإثنين، 18 مايو 2020 - 11:21

كتب : FilGoal

شعار الاتحاد الإيطالي

رفضت رابطة أندية الدوري الإيطالي، البروتوكول الذي وافقت عليه الحكومة بسبب الجزء الخاص بالعزل الصحي إذا تم اكتشاف إيجابية حالة بفيروس كورونا.

ومن المقرر أن تعود أندية الدوري الإيطالي إلى التدريبات الجماعية اليوم الإثنين ولكن لم يتم تحديد موعد استئناف المسابقة حتى الآن.

وكشفت وكالة الأنباء الإيطالية رفض كل من رابطة أندية الدوري واتحاد كرة القدم ورابطة الأطباء الرياضيين بروتوكول الحكومة.

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وينص بروتوكول الحكومة على عزل صحي كامل للفريق الذي يظهر به مصاب بفيروس كورونا لمدة 14 يوما.

وتريد أندية الدوري الإيطالي بروتوكول مشابه للدوري الألماني والإسباني بعزل الشخص المصاب فقط.

وأوضحت صحيفة كورييري ديلا سيرا أن القرار الجديد سيكون خلال يومين وسيتم إعلانه على الأكثر الأربعاء.

وأضاف التقرير أن رابطة الأندية أعدت الطلب وسلمته إلى اتحاد الكرة الذي بدوره نقله إلى فينسينزو سبادافورا وزير الرياضة.

وأحال وزير الرياضة الإجراءات الجديدة إلى الحكومة من أجل الحصول على موافقة رسمية على ذلك.

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