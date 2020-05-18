تقرير: نابولي يمنح ميرتينز أسبوعا للتجديد أو الرحيل

الإثنين، 18 مايو 2020 - 11:40

كتب : FilGoal

دريس ميرتينز

منح أوريليو دي لورنتيس رئيس نادي نابولي، دريس ميرتينز نجم الفريق أسبوعا واحدا إما أن يجدد تعاقده أو يرحل.

وينتهي تعاقد ميرتينز مع نابولي بنهاية الموسم الجاري، ولم يجدد اللاعب البالغ من العمر 33 عاما تعاقده حتى الآن.

وتزعم صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت أن رئيس نابولي أمهل ميرتينز للتجديد لمدة أسبوع أو تنتهي علاقته بالنادي.

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وأضاف التقرير أن إنتر حاول إقناع ميرتينز بالإنضمام إلى صفوف الفريق مع ترحيب من أنطونيو كونتي المدير الفني.

وأوضح التقرير أن لوجود روميلو لوكاكو في فريق إنتر دور قد يقنع ميرتينز بالذهاب إلى النيرازوري.

وأشار التقرير إلى تفاوض ميرتينز مع عدد من الأندية الراغبة في التوقيع معه منذ يناير الماضي.

وكانت تقارير إنجليزية قد كشفت عن رغبة تشيلسي في التعاقد مع ميرتينز.

وخاض اللاعب 29 مباراة هذا الموسم مع نابولي ونجح في تسجيل 12 هدفا وصنع 6 آخرين.

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