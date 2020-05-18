روني: بارك كان بأهمية رونالدو لكن الأطفال قد لا يعرفونه.. ضحى بنفسه من أجل الفريق

قال واين روني نجم مانشستر يونايتد السابق إن بارك جي سونج كان بمثل تأثير كريستيانو رونالدو زميله السابق لكنه لم يأخذ نفس الصيت، كونه لاعبا جماعيا أكثر. وذلك في تصريحاته لصحيفة "تايمز" البريطانية.

وصرح روني قائلا: "إن ذكرت كريستيانو رونالدو لطفل في الـ12 من عمره فسيقول بسرعة نعم كان لاعبا رائعا في مانشستر يونايتد، لكن إن ذكرت بارك جي سونج فقد لا يعرفون من هو".

وأضاف "لكن بالنسبة لكل من لعبوا مع بارك يعرفون أنه كان بنفس أهمية رونالدو لنجاحنا".

وواصل "ذلك بسبب ما منحه بارك للفريق ككل، وأريد الحديث عن الفريق، انظروا لكل المباريات الكبيرة التي لعبناها، بارك أو فليتشر أو كلاهما كانا متواجدين دائما".

وأكمل "كانوا مهمين للغاية لنا، لاعبون مثلي ورونالدو وتيفيز كنا نتصدر العناوين لكنهم كانوا مهمين لنا إن لم يكن أكثر منا، لما فعلوه من أجل الفريق".

وأتم "كنا نعرف ذلك جيدا داخل غرفة الملابس وأنهم كانوا جيدين للغاية لدرجة التضحية بأنفسهم لدرجة أنه يتم التغاضي عادة عن قدراتهم الفردية".

بارك جي سونج انضم إلى مانشستر يونايتد قادما من بي إس في إيندهوفن بمبلغ 7.3 مليون يورو في صيف 2005 واستمر مع الفريق حتى رحل في صيف 2012 بمبلغ 3.1 مليون يورو.

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